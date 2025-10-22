But Football Club pose le débat : Luis Castro doit-il renier ses principes de jeu et de football léché pour revenir à un football plus pragmatique capable d’assurer le maintien du FC Nantes en Ligue 1.

« Oui, il doit faire bouger les lignes »

« Le FC Nantes a de quoi inquiéter. Sa 15e place et ses derniers résultats sont inquiétants, comme son Mercato avec des cadres qui ne sont plus là et des recrues qui peinent à s’imposer. A part Metz, je ne sais pas s’il y a plus faible que le FCN en L1. Peut-être Le Havre, Angers ou Auxerre, voire Lorient, mais ça reste à prouver.

Les débuts de Luis Castro me semblent assez inquiétants aussi. Le Portugais a le mérite de lancer quelques jeunes, il n’a pas vraiment le choix de toute façon. Mais là où j’ai dû mal à le comprendre, c’est dans l’utilisation d’Abline. L’ancien rennais est un dévoreur d’espaces et l’aligner sur un côté ne le met pas dans les meilleures conditions pour s’exprimer. Peut-être que Castro devrait revoir sa copie et basculer vers un 4-4-é ou un 5-3-2 avec le duo Mohamed-Abline devant. Il devrait le tenter. Au moins pour voir. »

Laurent HESS

« Castro n’est pas assez outillé »

« Les supporters du FC Nantes vont vite devoir ranger leur rêve de retour au ‘jeu à la nantaise’ : Luis Castro a beau essayer de l’organiser depuis son arrivée sur le banc des Canaris cet été, la mayonnaise ne prend pas. L’idée de réinstaurer un football léché à La Beaujoire est louable mais son objectif central doit être de se maintenir dans une Ligue 1 toujours plus sensible au pragmatisme qu’au football champagne. Ce n’est pas que le technicien portugais fasse totalement fausse route dans ses idées, c’est juste qu’il n’est pas assez outillé pour le mettre en pratique.

Le FC Nantes ne regorge en effet pas d’un effectif capable d’assimiler ses préceptes assez vite et c’est somme toute logique tant le technicien portugais doit composer avec un groupe limité en termes de qualité et de talent pur. Pour maintenir la flamme et de continuer à caresser l’espoir d’un retour au beau jeu, on ne saurait donc conseiller à Castro de revenir à un plan de jeu plus classique et pragmatique, quitte à ranger momentanément ses idées au placard… pour peut-être mieux les ressortir en des temps moins urgents de résultats. Car après 8 matches, le FC Nantes ne totalise que 6 points : le bilan comptable est bien trop léger et c’est finalement lui qui décidera de son sort. »

Bastien AUBERT