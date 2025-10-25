ASSE : les mots très forts d’Horneland après la déroute à Annecy
ASSE : à dix, les Verts coulent à Annecy, les notes ligériennes

Les Verts ont vu rouge à Annecy...
Alexandre Corboz
25 octobre 2025

Battus dans tous les compartiments du jeu, rapidement abandonnés par Igor Miladinovic, les Verts se sont lourdement inclinés à Annecy (0-4) ce samedi soir. L’ASSE enchaîne une troisième défaite en quatre matchs et rentre dans le rang. L’analyse d’un naufrage.

Note du match : 03/20

Homme du match : Antoine Larose (7)

Les notes des Verts :

Larsonneur (3) : sollicité dès la 5ème minute par Josué, l’ancien Brestois a beaucoup pesté contre sa défense. Il ne peut rien sur le but de Larose (6ème) et sur le dernier de Rambaud (90ème+1). En revanche, sa responsabilité est impliquée sur les deux autres avec une sortie de manière très suspecte sur le but de Paris (67ème) et sur le 3-0 de Ben Hamed Touré (72ème).

Ferreira (2) : en souffrance dans l’axe face au Mans, le Portugais a retrouvé son couloir droit à Annecy… Et il a laissé les boulevards au piston haut-savoyard qui s’est régalé. Où était-il sur l’ouverture du score ? Encore une prestation très compliquée de sa part.

Batubinsika (3) : pour son premier match de la saison, dans un revival de la défense des Verts en Ligue 1, le Congolais a fait ce qu’il a pu. Avec ses limites du moment. Trop court face à Paris sur le 2-0 du FCA (67ème).

Nadé (4) : patron d’une défense verte à la peine, il a tenté d’impulser une forme de révolte mais sur ce match il a surtout alterné entre le moyen et le très moyen…

Annan (1) : à l’instar de son pendant lusitanien, le jeune Ghanéen était à la pêche dans son couloir. Antoine Larose lui a fait beaucoup de mal… Et il s’est fait achever par Ben Hamed Touré sur le 2-0. Il couvre également le quatrième but annécien. QI Foot à la hauteur de la note…

Jaber (4) : enfoncé par le duo Kashi – Venot, l’Israélien a vécu une première période délicate. Il est quand même monté en régime au fur et à mesure des minutes. Remplacé par Moueffek (73ème).

Tardieu (3,5) : contraint de compenser l’absence de Miladinovic, l’ex Troyen s’est positionné plus bas aux côtés de Jaber. Un match finalement assez « yahourt sans sucre » de sa part… Remplacé par El Jamali (79ème).

Miladinovic (0) : exclu au bout de 13 minutes pour une semelle très en retard sur le tibia de Billemaz. Un carton largement mérité pour le Serbe, qui risque une lourde sanction aux vues des images.

Boakye (3) : très discret dans son couloir droit à l’exception des longues séquences qu’il a passé au sol en début de match, le Ghanéen peine à justifier le fait d’être préféré à Irvin Cardona depuis cinq matchs. Remplacé par Cardona (73ème).

Stassin (3) : invisible durant 42 minutes, le Belge n’a pas su remporter le duel face à Callens qui aurait ramené les Verts à 1-1. On l’a ensuite vu tenter d’obtenir un penalty (53ème) sans parvenir à convaincre l’arbitre. Une prestation trop insuffisante de sa part. Remplacé par Duffus (73ème).

Davitashvili (4) : le Géorgien était à l’impulsion des deux situations de Stassin face à Callens mais, à part ça, il n’a que trop peu fait de différences. Match symptomatique de ce joueur sur courant alternatif qu’il est. Remplacé par B.Old (73ème).

