Stade Rennais : le groupe de Beye pour Nice avec deux bonnes nouvelles

Voici le groupe retenu par le coach du Stade Rennais, Habib Beye, pour la réception de l’OGC Nice.

Habib Beye et le Stade Rennais jouent gros ce dimanche (17h15) à l’occasion de la réception de l’OGC Nice. Le club breton ne s’étant plus imposé depuis le 14 septembre et une victoire contre l’Olympique Lyonnais (3-1), le technicien de 48 ans pourrait vivre ses derniers moments sur le banc breton en cas de nouvelle contre-performance face aux Aiglons.

Groupe au complet pour Rennes face à Nice

Bonne nouvelle pour Habib Beye, il dispose de son groupe au complet pour cette rencontre ô combien capitale. Absents le week-end dernier face à l’AJ Auxerre (2-2) pour cause de blessures, Przemysław Frankowski et Glen Kamara font leur retour dans le groupe.

Le groupe du Stade Rennais : Belazzoug, Samba, Silistrie – Frankowski, Rouault, Jacquet, Aït-Boudlal, Brassier, Seidu, Merlin, Nagida – Kamara, Rongier, Camara, Cissé, Fofana, Blas, – Embolo, Lepaul, Meïté, Al-Tamari.