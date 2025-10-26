ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Il est beau, le PSG de la Ligue 2 ! »
Revue de presse espagnole : les onze de Xabi Alonso et Flick ont fuité pour Real Madrid – Barça !

Hansi Flick (FC Barcelone)
Fabien Chorlet
26 octobre 2025

Voici venue l’heure de la revue de presse espagnole de dimanche 26 octobre 2025. Au menu bien sûr : le Clasico entre le Real Madrid et le Barça.

La presse catalane

Sport : « Le Clasico de la vérité »

On commence avec Sport, qui titre « Le Clasico de la vérité » pour présenter le choc de ce dimanche (16h15) entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Selon le quotidien catalan, Hansi Flick devrait partir avec le onze de départ ci-dessous pour aller chercher la victoire au Bernabeu. En l’absence de Robert Lewandowski et Raphinha, c’est Marcus Rashford et Ferran Torres qui devraient accompagne Lamine Yamal en attaque.

La compo probable du Barça : Szczesny – Koundé, Cubarsí, Eric García, Baldé – de Jong, Pedri, Fermín López – Yamal, Ferran Torres, Rashford.

Mundo Deportivo : « Passionnant Clasico »

De son côté, Mundo Deportivo a partagé son impatience avant ce Clasico et rappelle qu’Hansi Flick, suspendu, ne sera pas sur le banc blaugrana lors de cette rencontre. « Un Barça avec sept absents et sans Hansi Flick sur son banc part chercher la victoire au Bernabeu pour prendre la place de leader », écrit le journal catalan.

La presse madrilène

AS : « Clasico pour le leadership »

Selon AS, l’entraîneur merengue, Xabi Alonso, devrait, lui, opérer deux changements dans son onze de départ par rapport à celui qu’il a aligné cette semaine en Ligue des Champions face à la Juventus (1-0). Dean Huijsen, remis de sa blessure, et Eduardo Camavinga devraient remplacer respectivement Raul Asencio et Brahim Diaz.

La compo probable du Real Madrid : Courtois – Valverde, Militao, Huijsen, Carreras – Tchouaméni, Camavinga, Güler, Bellingham – Mbappé, Vinicius.

Marca : « SuperClasico »

Enfin, on termine avec Marca, qui revient sur la story Instagram provocatrice de Lamine Yamal avant ce Clasico. Une nouvelle provocation de la star du Barça qui met encore plus d’huile sur le feu avant ce choc.

