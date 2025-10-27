ASSE : Horneland bientôt lâché par Kilmer Sport ?
Stade Rennais : une stat terrible accable Habib Beye

Laurent Hess
27 octobre 2025

Le coach rennais est plus que jamais sous la menace. Ses résultats ne plaident vraiment pas pour lui…

Après une nouvelle contre-performance, cette fois face à Nice (1-2), le Stade Rennais s’enfonce dans une période compliquée. Les supporters expriment leur colère et la pression sur Habib Beye se fait de plus en plus sentir. « On comprend la frustration. Elle est légitime. Ils sont supporters et ils ne sont pas contents de ce qu’ils voient. Mais je n’ai jamais douté de mon groupe », a déclaré Beye après la rencontre.

La plus longue disette du SRFC depuis cinq ans

Malgré les critiques et la pression médiatique, Beye se veut déterminé sur son avenir : « Notre métier est lié à ça. Mais je suis certain d’être toujours motivé et passionné par ce que je fais. Je n’ai pas perdu ma détermination. Mon équipe l’a encore montré ce soir en deuxième mi-temps. » Une déclaration qui traduit sa volonté de maintenir la cohésion dans le vestiaire malgré la tempête. Mais Beye n’aura peut-être pas le temps de redresser le SRFC. Alors qu’il avançait il y a quelques semaines seulement son bilan en disant que le SRFC effectuait son meilleur début de saison depuis cinq ans, Opta a sorti la stat qui tue : « Rennes n’a remporté aucun de ses 5 derniers matches en Ligue 1, sa plus longue disette depuis les 5 dernières rencontres dirigées par Bruno Génésio en octobre-novembre 2023 ». Et Opta s’est mis permis d’ajouter que le SRFC était dans une « Impasse ». Ce qui y ressemble fortement…

