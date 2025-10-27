Le coach rennais est plus que jamais sous la menace. Ses résultats ne plaident vraiment pas pour lui…

Après une nouvelle contre-performance, cette fois face à Nice (1-2), le Stade Rennais s’enfonce dans une période compliquée. Les supporters expriment leur colère et la pression sur Habib Beye se fait de plus en plus sentir. « On comprend la frustration. Elle est légitime. Ils sont supporters et ils ne sont pas contents de ce qu’ils voient. Mais je n’ai jamais douté de mon groupe », a déclaré Beye après la rencontre.

La plus longue disette du SRFC depuis cinq ans

Malgré les critiques et la pression médiatique, Beye se veut déterminé sur son avenir : « Notre métier est lié à ça. Mais je suis certain d’être toujours motivé et passionné par ce que je fais. Je n’ai pas perdu ma détermination. Mon équipe l’a encore montré ce soir en deuxième mi-temps. » Une déclaration qui traduit sa volonté de maintenir la cohésion dans le vestiaire malgré la tempête. Mais Beye n’aura peut-être pas le temps de redresser le SRFC. Alors qu’il avançait il y a quelques semaines seulement son bilan en disant que le SRFC effectuait son meilleur début de saison depuis cinq ans, Opta a sorti la stat qui tue : « Rennes n’a remporté aucun de ses 5 derniers matches en Ligue 1, sa plus longue disette depuis les 5 dernières rencontres dirigées par Bruno Génésio en octobre-novembre 2023 ». Et Opta s’est mis permis d’ajouter que le SRFC était dans une « Impasse ». Ce qui y ressemble fortement…