Daniel Riolo n’a pas compris la dernière sortie médiatique du coach de l’OM.

En conférence de presse, Roberto De Zerbi s’est plaint des différentes « polémiques » et de « gens » qui ne veulent pas de bien à l’OM, ce dont s’est insurgé Daniel Riolo dans l’After Foot.

« Ce n’est pas digne d’un mec qui dirige un club comme l’OM »

« De quelles polémiques parles-tu ?, s’est interrogé le journaliste de RMC. Il y a beaucoup de bienveillance, très peu de polémiques autour de l’OM en ce moment. On est dans l’excitation quand ils semblent être les rivaux du PSG dont le championnat de France a besoin, il y a du calme quand ils enchaînent deux défaites – pas belles. Je ne comprends pas. »

Riolo ne comprend donc pas que De Zerbi puisse être agacé des critiques à l’encontre de Benjamin Pavard ou d’Emerson en ce moment, et il ajoute, sur l’Italien : « Je pensais qu’il avait trouvé un stabilisateur émotionnel. Il y a deux semaines, on disait que De Zerbi était calme. Qu’il en avait fini avec cette excitation, ce feu, cette exagération, cette émotion à fleur de peau… On réclamait ce calme parce que ça aide dans ce contexte avec beaucoup de crispation. Quand il ressort comme ça avec ce ton, il n’a plus le stabilisateur ». A méditer. Ou non.