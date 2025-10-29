En recevant l’AS Monaco ce soir, le FC Nantes doit vaincre le signe indien face à leur bête noire, et mettre fin à une vilaine stat…

Le FC Nantes s’est donné un peu d’air en allant s’imposer au Paris FC le week-end dernier, avec notamment Abline qui a débloqué son compteur. Une embellie qui passera par un bon résultat ce soir contre l’AS Monaco. Mais comme le rappelle Ouest-France, c’est une vraie bête noire que les Canaris vont retrouver à la Beaujoire, où 31 000 spectateurs sont attendus.

Le FCN doit laver l’affront du 7-1

« Face à l’équipe du Rocher, le défi est double : vaincre l’adversaire contre lequel les Canaris se sont le plus inclinés dans leur histoire en Ligue 1, avec 48 revers en 105 matches (pour 26 victoires et 31 nuls), et enchaîner deux succès consécutifs en championnat pour la première fois depuis août 2024 (Auxerre et Montpellier) soit quatorze mois ! Pour ajouter un peu de piment, on ajoutera que la dernière fois que les deux équipes se sont croisées, les Jaune et Vert ont été humiliés à Louis-II, 7-1, soit la plus large défaite de leur histoire . » Et le quotidien régional rappelle que le FCN, depuis l’entame du championnat, n’a battu aucun pensionnaire du Top 10 : défaites face à Paris SG, Lille, Strasbourg, et Nice ; nuls à Toulouse et face à Rennes. Chaud, chaud, chaud !