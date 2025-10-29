En recevant l’AS Monaco ce soir, le FC Nantes veut poursuivre son embellie. Mais Luis Castro hé&siterait pour sa compo…

Le FC Nantes s’est donné un peu d’air en allant s’imposer au Paris FC le week-end dernier, avec notamment Abline qui a débloqué son compteur. Une embellie qui passera par un bon résultat ce soir contre l’AS Monaco à la Beaujoire, où 31 000 spectateurs sont attendus.

Castro hésite à lancer le jeune Deuff

Selon Ouest-France, « Luis Castro pourrait être partagé entre la volonté de conserver le même onze et de faire tourner dans une semaine à trois matches ». Kwon Hyeok-kyu ayant été peu convaincant contre le PFC, Luis Castro pourrait être tenté de titulariser, pour la première fois en Ligue 1, Bahmed Deuff, qui reste sur deux bonnes entrées en jeu contre Lille et Paris. Junior Mwanga évoluerait ainsi au poste de sentinelle, sa position préférentielle. Et Ouest-France se demande si Youssef El Arabi, qui a marqué sur sa première occasion vendredi dernier, a « une deuxième titularisation d’affilée dans les jambes, à 38 ans ». Castro pourrait relancer Mostafa Mohamed, « sans doute piqué d’avoir débuté sur le banc à Jean-Bouin ».

La compo probable des Canaris selon Ouest-France :

FC Nantes (4-3-3) : Lopes – Amian (cap), Awaziem, Tati, Leroux – Deuff, Mwanga, Tabibou – Guirassy, Mohamed, Abline.