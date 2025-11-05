Ciblé par les médias people depuis le début de sa relation avec Nicki Nicole, Lamine Yamal semble décidé à se focaliser de nouveau sur le football.

Après son extraordinaire saison 2024-25, Lamine Yamal traverse une zone de turbulences. Dès l’intersaison, ses dirigeants ont tiré la sonnette d’alarme car il faisait davantage parler de lui pour sa vie privée, entre son 18e anniversaire célébré de façon fastueuse et sa relation avec Nicki Nicole, que pour ses exploits ballon au pied. A cela s’est ajouté sa blessure aux adducteurs qui l’empêche d’évoluer à son meilleur niveau depuis deux mois. Très logiquement, les critiques, surtout venues de Madrid, ont commencé à s’abattre sur lui. Mais l’ailier a tiré les leçons de ces derniers mois et a commencé à remettre de l’ordre dans sa vie.

Il a mis son compte Tik Tok en privé

Déjà, il a annoncé sa rupture avec Nicki Nicole. Mais la presse people s’est empressée de lui donner de nouvelles aventures. Alors, pour protéger un peu plus sa vie privée, Yamal a décidé de mettre en privé son compte Tik Tok, celui-là même où il publiait des vidéos de lui avec son ex. C’est notamment à travers le réseau social que la presse avait pu voir qu’il s’amusait à porter Nicki Nicole à bout de bras alors qu’il manquait des matches en raison de sa blessure aux adducteurs…

En mettant ainsi ses réseaux en privé, Lamine Yamal va pouvoir continuer à vivre sa vie de jeune homme riche et célèbre, mais cela ne fera plus parler la presse people. Et ça n’entraînera plus des critiques féroces de la presse sportive, notamment madrilène…