Trois jours après sa rupture avec Lamine Yamal, Nicki Nicole a pris une décision radicale avant de se remettre en couple… avec le streamer en vogue Mernuel.

La romance entre Nicki Nicole et Lamine Yamal appartient désormais au passé. Sortis ensemble pendant trois mois, le couple avait fait parler fans et médias, mêlant la carrière prometteuse du jeune attaquant du FC Barcelone à la célébrité de la chanteuse argentine.

Mais Nicki Nicole a tranché : toutes les photos et mentions liées à Yamal ont disparu de ses réseaux sociaux. Un geste clair qui montre qu’elle veut vraiment tourner la page et se concentrer sur sa vie personnelle. Selon ses proches, la décision a été mûrement réfléchie.

Nicki a effacé Yamal de sa vie !

Et la vie sentimentale de Nicki Nicole continue avec éclat. Depuis la rupture, elle s’affiche désormais avec Mernuel, le streamer le plus en vogue du moment. Le couple, très suivi par les fans sur les réseaux, ne cache plus son bonheur et multiplie les moments complices en ligne.

De son côté, Yamal reste focalisé sur sa carrière au FC Barcelone. Le jeune prodige espagnol a fait un retour remarqué face à Elche dimanche soir (3-1).