Le FC Barcelone a un énorme coup à faire pour le prochain mercato estival !

Prêté à l’AS Monaco avec option d’achat, Ansu Fati pourrait également retrouver le FC Barcelone l’été prochain. Pour mieux repartir après ?

Après une période compliquée marquée par les blessures et un temps de jeu limité, Ansu Fati retrouve des couleurs à l’AS Monaco. Ses performances (6 buts en 10 matchs) ont attiré l’attention de plusieurs clubs anglais, notamment Sunderland AFC et Aston Villa, qui envisagent de l’acquérir si Monaco ne lève pas son option d’achat à 11 millions d’euros. Des informations rapportés par Fichajes.net.

Mais c’est surtout du côté du FC Barcelone que la situation prend une dimension stratégique. Le club catalan conserve les droits du joueur et dispose d’une clause de rachat fixée à 28 millions d’euros. Cette clause pourrait devenir un levier financier majeur si Monaco décide de l’acheter : le Barça pourrait le récupérer pour un montant supérieur à son prix initial, offrant ainsi une opportunité lucrative.

Le Barça suit le dossier de près

La direction barcelonaise suit de près l’évolution de Fati, conscient que son retour en forme pourrait transformer l’attaquant en un actif précieux. Plutôt que de se précipiter, le club semble prêt à observer la fin de la saison pour décider de la meilleure approche : soit laisser le joueur poursuivre son aventure à Monaco, soit activer la clause de rachat pour le réintégrer ou le vendre ensuite à un prix plus élevé.

Fati, qui retrouve confiance et régularité, apparaît désormais comme une figure clé du marché. Son profil intéresse des clubs ambitieux en Premier League, mais le Barça conserve l’initiative, capable de contrôler son avenir tout en maximisant ses options sportives et financières.