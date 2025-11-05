Pierre Repellini avait fait une proposition à Roland Romeyer pour entretenir la légende des Verts de 1976 mais celui-ci l’avait refusée. Kilmer Sports pourrait la reprendre à son compte…

Depuis qu’ils ont repris l’AS Saint-Etienne il y a un peu plus d’un an, les dirigeants de Kilmer Sports ont pris grand soin de ne froisser personne, que ce soit dans le club, dans la ville et la région. Ils entendent faire des Verts un club ancré dans son territoire et cela passe par l’entretien de la légende des Verts, qui s’est bâtie dans les années 60-70. Dans le livre « Verts 76, les joueurs racontent leur légende », Pierre Repellini leur soumet indirectement une belle idée, que Roland Romeyer avait refusée en son temps.

« Romeyer n’a rien voulu entendre, comme pour le reste… »

« Ce qu’il reste de notre aventure ? Un regret : que le club n’ait pas cherché à surfer sur la vague, comme on dit, à cause d’une direction qui n’a rien compris. Un jour, j’avais proposé au président Roland Romeyer d’installer dans la tribune présidentielle des sièges au nom d’une vingtaine de légendes, comme Rachid Mekhloufi, Salif Keita, Aimé Jacquet, Ivan Curkovic, Dominique Rocheteau, etc.. S’ils n’étaient pas eux-même présents, l’ASSE pouvait les louer à un prix majoré à des spectateurs qui auraient été fiers et heureux de suivre le match à la place de ces anciens. Romeyer n’a rien voulu entendre, comme pour le reste. Il y a un principe humain qu’il faut connaître, certaines personnes n’aiment pas qu’on leur fasse de l’ombre… »

Roland Romeyer, empêtré dans des affaires judiciaires, en prend pour son grade. Kilmer Sports aurait tout à gagner à reprendre l’idée de l’ancien défenseur (1970-80) car, en plus d’entretenir la légende du club, cela permettrait de faire entrer de l’argent dans les caisses…