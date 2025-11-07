Philippe Montanier est l’un des noms qui reviennent pour succéder à Eirik Horneland sur le banc de l’ASSE. Est-ce une bonne idée ? Nos journalistes en débattent !

Il coche toutes les cases

« Je suis évidemment hypé par la piste Will Still car j’ai beaucoup apprécié son travail à Reims et même à Lens. Mais je suis pragmatique et je sais que le Belge est ambitieux, qu’il rêve d’une carrière en Angleterre, pas en L2 française. Alors, Philippe Montanier, c’est mieux qu’un plan B en cas de renvoi d’Eirik Horneland (dont je suis partisan) ! A mes yeux, il coche toutes les cases. Déjà, c’est un ancien Stéphanois. Même s’il n’y a passé qu’une saison, en 1999-2000, il connaît le contexte, les valeurs du club et l’importance des supporters. Il arriverait en terrain connu, ce qui serait un gain de temps appréciable.

Et puis, il a l’expérience des montées en L1 puisqu’il a largement contribué à celles de Lens en 2019-20 (Pierre Sage n’avait dirigé que deux matches avant que les compétitions ne soient arrêtées et la promotion du Racing actée) et de Toulouse en 2021-22. Chez les Violets, il était déjà impliqué dans un projet où le recrutement était dicté par la data et il est ouvert aux nouveautés, comme la périodisation tactique. Bref, ce ne serait pas une stratégie figée à la Horneland, avec lui la tactique varierait, s’adapterait à ses joueurs et aux adversaires. Ce serait parfait pour l’ASSE, selon moi. »

Raphaël NOUET

« Montanier, ça ne fait pas rêver »

« Je n’ai rien contre Philippe Montanier, mais j’ai du mal à croire que Kilmer Sport se tournerait vers lui si le groupe nord-américain venait à se séparer d’Eirik Horneland. Montanier connait bien la maison verte, il avait porté les couleurs de l’ASSE et travaillé aux côtés de Jean-François Soucasse à Toulouse. Mais la dernière fois que Soucasse avait fait venir un coach, c’était Pascal Dupraz. Pas franchement une réussite. Et je doute qu’il ait le même pouvoir de décision aujourd’hui.

Non, j’imagine plus Ivan Gazidis et Huss Fahmy se tourner vers un coach plus jeune, que j’imagine volontiers anglophone. Will Still et Wilfried Nancy cochent cette cas-là. Mais Horneland n’est pas encore parti, et en cas de victoire samedi à Troyes, je ne pense pas que KSV appuiera sur le bouton. »

Laurent HESS