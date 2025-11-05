Fatigué par le contexte pesant du FC Barcelone, Hansi Flick aurait fait savoir à son staff qu’il n’entendait pas continuer au-delà de cette saison alors qu’il est lié jusqu’en 2027.

C’est une véritable bombe qu’a lâchée ABC ce mercredi : Hansi Flick aurait pris la décision de quitter le FC Barcelone au terme de la saison. L’entraîneur allemand en aurait fait part à son staff dès le mois de septembre mais il n’aurait pas encore abordé le sujet avec sa direction. Il est d’ailleurs lié aux Blaugranas jusqu’en 2027. Si cette information se confirme, ce serait un coup assez rude porté au Barça. Un coup rude mais pas forcément surprenant…

Il n’était resté que deux ans au Bayern

En effet, Flick a fait le même coup au Bayern Munich. Alors qu’il avait également connu une première saison incroyable en 2019-20 avec les Bavarois (triplé Bundesliga-Coupe d’Allemagne-Champions League), il avait tiré sa révérence à l’été 2021. Personnage entier, il se donne à fond pour son métier et finit à chaque fois usé nerveusement par ses expériences. Même chose avec la sélection allemande, quittée après le fiasco de la Coupe du monde 2022.

En outre, Flick s’est plaint dès l’intersaison de plusieurs choses. La tournée asiatique, par exemple, ne lui a pas permis de travailler le foncier, ce qui impacte le début de saison. En outre, un match a été annulé, puis reprogrammé. Il vit aussi très mal les critiques internes régulières, l’incapacité de recruter comme bon lui semble alors qu’il est dans l’un des plus grands clubs du monde, ses joueurs qui sont moins assidus que l’an dernier, le retour au Camp Nou qui ne se concrétise pas… Bref, plein de raisons de décrocher en mai prochain !