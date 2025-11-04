Le PSG tombe face au Bayern Munich, les notes des Parisiens
FC Barcelone : avant Bruges, Flick parle encore de Yamal et encense Lewandowski

William Tertrin
4 novembre 2025

Les mots d’Hansi Flick à la veille du match de Ligue des Champions entre le Club Bruges et le FC Barcelone.

Ce mardi, à la veille du déplacement du FC Barcelone pour affronter le Club Bruges en Ligue des Champions, Hansi Flick s’est exprimé sur l’état de son équipe et les enjeux du match en Belgique. En conférence de presse, le technicien allemand a comparé la rencontre à venir à celle disputée contre Elche, remportée 3-1 le week-end dernier.

« Je pense que c’est un match similaire à celui contre Elche. Il y aura des moments bons et des moments moins bons. Pour eux, jouer à domicile est très important et ce sera difficile. » Conscient de la difficulté de la rencontre, il ajoute : « Ce sera un match difficile. Au final, nous devons gagner et tous les matchs sont difficiles. La mentalité doit être de bien jouer. Le match contre Elche a été un pas en avant, Lewandowski et Olmo sont revenus et c’est important. C’était très positif. Aujourd’hui, ils ont de nouveau bien entraîné. Les joueurs ont beaucoup de qualité mais doivent aussi la montrer. »

Flick évoque l’avenir proche de Yamal en sélection

Flick a également évoqué la situation de Lamine Yamal, dont l’actualité en ce moment fait beaucoup parler. Les journalistes espagnols lui ont demandé s’il pensait que ce serait une bonne idée que son attaquant n’aille pas en sélection espagnole pendant la trêve de novembre : « Ce n’est pas mon problème. C’est important pour nous. Il s’est bien entraîné, il récupère et ses problèmes physiques s’améliorent. Il faut le laisser progresser. Toute l’équipe doit rester tranquille. »

Enfin, l’entraîneur a rendu hommage à la régularité et au professionnalisme de Robert Lewandowski : « Je n’ai jamais eu un joueur aussi professionnel que lui. Je ne sais pas ce qu’il a dans son ADN, il s’entraîne à un autre niveau. Les jeunes sont avec lui comme s’il était une source d’inspiration. »

Propos rapportés par Marca.

