ASSE : une légende verte lâche une idée en or à Kilmer Sports
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Le FC Barcelone face aux sorcières, Courtois abandonné par le Real Madrid

La joie des joueurs du FC Barcelone après le premier but contre Elche.
Raphaël Nouet
5 novembre 2025

Dans les Unes de la presse sportive espagnole, en ce mercredi 5 novembre, on trouve la défaite du Real Madrid sur la pelouse de Liverpool (0-1) et la présentation de Bruges-Barcelone.

Marca : Courtois ne peut pas tout faire

Le gardien belge a longtemps retardé l’échéance pour le Real Madrid à Anfield (0-1). Mais il a fini par s’incliner sur un coup de tête de Mac Allister. Marca regrette que ses partenaires n’aient pas été à sa hauteur.

AS : Courtois tout seul

Même constat pour AS, qui a vu Liverpool pilonner les buts de Courtois pendant 90 minutes, sans aucune réponse du secteur offensif merengue.

Sport : chute du Real

Une fois n’est pas coutume, le quotidien catalan fait sa Une sur le Real Madrid alors que le Barça joue ce soir. La chute du Real est illustrée par une roulade de Vinicius Jr après avoir pris la main de Bradley en plein visage.

Mundo Deportivo : magie contre sorcières

Jeu de mots très drôle de MD, qui oppose la magie du jeu du Barça aux sorcières de Bruges car, en espagnol, le nom de la ville belge signifie « sorcières » (Brujas).

FC BarceloneLigaReal Madrid
#A la une#REVUE DE PRESSE ESPAGNOLE

Les plus lus

Larry Tanenbaum et Ivan Gazidis, dirigeants de Kilmer Sports.
ASSE...

ASSE : une légende verte lâche une idée en or à Kilmer Sports

Par Raphaël Nouet
La joie des joueurs du FC Barcelone après le premier but contre Elche.
FC Barcelone...

Le FC Barcelone face aux sorcières, Courtois abandonné par le Real Madrid

Par Raphaël Nouet
Bradley Barcola tentant de déborder un adversaire lors de PSG-Bayern Munich.
Ligue 1...

PSG : Riolo accuse Barcola de déstabiliser le secteur offensif

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, déçu lors du match à Metz.
Ligue 1...

RC Lens : bientôt un casse-tête pour Sage avec ses gardiens ?

Par Raphaël Nouet
Luis Castro et ses joueurs s'expliquant avec la tribune Loire après la défaite du FC Nantes contre Metz.
FC Nantes...

FC Nantes : l’incroyable explication de la défaite contre Metz

Par Raphaël Nouet
Vinicius Jr à l'échauffement avant un match du Real Madrid.
Mercato...

Real Madrid Mercato : Vinicius Jr parti en juin, la bombe est lâchée !

Par Raphaël Nouet
Ousmane Dembélé réconforté par Marquinhos au moment de sa sortie lors de PSG-Bayern.
Ligue des champions...

PSG – Bayern : Ménès hurle au scandale, Dembélé se fait massacrer

Par Raphaël Nouet
Roberto De Zerbi au bord du terrain lors du match entre le Sporting et l'OM.
Ligue des champions...

OM : coup tactique et énorme surprise de De Zerbi face à l’Atalanta

Par Raphaël Nouet
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : bonne nouvelle à venir pour les Verts durant la trêve ?

Par William Tertrin
Achraf Hakimi sortant sur blessure lors de PSG - Bayern
Ligue des champions...

PSG : un premier verdict est tombé pour les blessures de Dembélé et Hakimi !

Par Fabien Chorlet
Lamine Yamal se prenant la tête lors du Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone.
FC Barcelone...

Après Nicki Nicole, Lamine Yamal a pris une grande résolution avec la presse people

Par Raphaël Nouet
Bradley Barcola lors de PSG - Bayern
Ligue des champions...

PSG – Bayern Munich : les réactions à chaud de Barcola et Kvaratskhelia

Par Fabien Chorlet
Luis Diaz au moment d'inscrire son premier but
Ligue des champions...

Le PSG tombe face au Bayern Munich, les notes des Parisiens

Par Fabien Chorlet
Le Real Madrid perd son invincibilité à Liverpool malgré un Courtois XXL… les notes des Madrilènes
Ligue des champions...

Le Real Madrid perd son invincibilité à Liverpool malgré un Courtois XXL… les notes des Madrilènes

Par William Tertrin
PSG – Bayern Munich : après Doué, Luis Enrique perd Dembélé et Hakimi !
Ligue des champions...

PSG – Bayern Munich : après Doué, Luis Enrique perd Dembélé et Hakimi !

Par William Tertrin
FC Barcelone : avant Bruges, Flick parle encore de Yamal et encense Lewandowski
FC Barcelone...

FC Barcelone : avant Bruges, Flick parle encore de Yamal et encense Lewandowski

Par William Tertrin
Le juge de ligne blessé lors du derby entre l'ASSE et l'OL.
ASSE...

ASSE – OL : le verdict est tombé pour les deux supporters auteurs du jet de pièce sur l’arbitre

Par William Tertrin
Louis Leroux contrôlant le ballon lors du match entre le FC Nantes et le FC Metz.
FC Nantes...

Stade Rennais Mercato : Leroux (FC Nantes), ça se tente ou pas ?

Par Raphaël Nouet
Luis Enrique (PSG)
Ligue des champions...

PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter le Bayern Munich

Par William Tertrin
Xabi Alonso lors d'un match du Real Madrid.
Ligue des champions...

Real Madrid : la compo de Xabi Alonso pour affronter Liverpool

Par William Tertrin
OM : le geste très touchant de Roberto De Zerbi pour Bilal Nadir
Ligue 1...

OM : le geste très touchant de Roberto De Zerbi pour Bilal Nadir

Par William Tertrin
OL Mercato : Lyon sécurise l’avenir de sa pépite offensive (officiel)
Mercato...

OL Mercato : Lyon sécurise l’avenir de sa pépite offensive (officiel)

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : une nouvelle signature chez les Sang et Or (officiel)
Mercato...

RC Lens Mercato : une nouvelle signature chez les Sang et Or (officiel)

Par William Tertrin
Nayef Aguerd demandant l'entrée des soigneurs lors du match OM-Lorient.
Ligue des champions...

OM – Atalanta : annoncé forfait, Nayef Aguerd est bien présent à l’entraînement !

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet