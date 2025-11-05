Dans les Unes de la presse sportive espagnole, en ce mercredi 5 novembre, on trouve la défaite du Real Madrid sur la pelouse de Liverpool (0-1) et la présentation de Bruges-Barcelone.

Marca : Courtois ne peut pas tout faire

Le gardien belge a longtemps retardé l’échéance pour le Real Madrid à Anfield (0-1). Mais il a fini par s’incliner sur un coup de tête de Mac Allister. Marca regrette que ses partenaires n’aient pas été à sa hauteur.

AS : Courtois tout seul

Même constat pour AS, qui a vu Liverpool pilonner les buts de Courtois pendant 90 minutes, sans aucune réponse du secteur offensif merengue.

Sport : chute du Real

Une fois n’est pas coutume, le quotidien catalan fait sa Une sur le Real Madrid alors que le Barça joue ce soir. La chute du Real est illustrée par une roulade de Vinicius Jr après avoir pris la main de Bradley en plein visage.

Mundo Deportivo : magie contre sorcières

Jeu de mots très drôle de MD, qui oppose la magie du jeu du Barça aux sorcières de Bruges car, en espagnol, le nom de la ville belge signifie « sorcières » (Brujas).