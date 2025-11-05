PSG Mercato : un jeune attaquant du SCO d’Angers dans le viseur ?
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Une pointure de Kilmer Sports déjà sous le charme de l’ASSE

Le stade Geoffroy-Guichard, avec un match de l'ASSE contre Pau.
Raphaël Nouet
5 novembre 2025

Directeur général adjoint, en charge de la marque, du marketing et de la communication de l’ASSE, Cédric Chambaz a dit combien il appréciait Saint-Etienne et le Chaudron.

Si sa stratégie tarde à porter ses fruits au niveau sportif, Kilmer Sports est en train de structurer l’AS Saint-Etienne pour en refaire un modèle d’organisation, comme dans les années 60-70. Et ce qu’il y a de bien, c’est que les nouveaux venus s’attachent rapidement à la ville comme au club. En témoigne l’interview de Cédric Chambaz au Dauphiné Libéré. Le nouveau directeur général adjoint, chargé de la marqué, du marketing et de la communication, est né à Grenoble mais a longtemps vécu à l’étranger. Pour lui, Saint-Etienne ressemble à une ville anglaise.

« Saint-Étienne est une ville anglaise au milieu de la France »

« L’ASSE m’a contacté durant l’été et ça s’est fait rapidement. C’est l’un des joyaux du foot français. Et j’ai été séduit par le projet Kilmer. On parle le même langage, on partage les mêmes ambitions. Je suis arrivé à Saint-Etienne le 15 septembre, en laissant ma femme et mes deux enfants à Londres. Ils me rejoindront dans quelques mois. Il faut que je sois sur place, pour comprendre l’environnement. Je suis arrivé dans une ville que je trouve géniale, dans laquelle il est facile d’échanger, avec une scène culturelle très riche. C’est une ville de contraste qui ressemble au Chaudron avec un melting-pot de populations et différentes générations qui cohabitent. En fait, Saint-Étienne est une ville anglaise au milieu de la France. »

« Mon rôle est de capturer ce que représentent l’ASSE et les valeurs que l’on veut qu’elle communique. Et trouver ensuite comment les exprimer. Saint-Étienne mérite d’être un acteur de premier plan en France et à l’international. Il faut bien comprendre d’où l’on vient. Ce qui m’a surpris en arrivant c’est la passion à l’intérieur et autour du club. Cette passion, ça rend humble. Des gens peuvent être attachés à de grandes entreprises mais ils ont rarement la marque de leur yaourt préféré tatoué sur le torse. Quand on découvre un tel attachement, on comprend tout de suite qu’il faut traiter la marque ASSE avec le plus grand respect. Nous n’allons pas faire de l’innovation pour faire de l’innovation. La technologie doit se mettre au service de nos besoins. Il faut développer des offres alignées avec les valeurs du club. »

ASSELigue 2
#A la une

Les plus lus

Sidiki Chérif en action avec le SCO sur la pelouse du LOSC.
Mercato...

PSG Mercato : un jeune attaquant du SCO d’Angers dans le viseur ?

Par Raphaël Nouet
Le stade Geoffroy-Guichard, avec un match de l'ASSE contre Pau.
ASSE...

Une pointure de Kilmer Sports déjà sous le charme de l’ASSE

Par Raphaël Nouet
La joie de Roberto De Zerbi avec ses joueurs après la victoire à Auxerre.
Ligue des champions...

OM : une belle série à prolonger face à l’Atalanta Bergame

Par Raphaël Nouet
Matthis Abline lors du match entre le FC Nantes et le FC Metz.
FC Nantes...

FC Nantes : Abline atteint du syndrome du sauveur

Par Raphaël Nouet
Hansi Flick lors du match entre le FC Barcelone et Elche.
FC Barcelone...

FC Barcelone : Flick aurait annoncé son départ !

Par Raphaël Nouet
Gessime Yassine en action lors d'un match de Dunkerque à Reims.
Mercato...

RC Lens, OM Mercato : Yassine (Dunkerque) a refusé un pont d’or et attend une L1

Par Raphaël Nouet
Mats Hummels assistant à un match du Bayern Munich avec sa compagne.
Ligue des champions...

Un cauchemar de Luis Enrique chambre le PSG

Par Raphaël Nouet
Nayef Aguerd discutant avec des joueurs d'Angers.
Ligue des champions...

OM : bonne nouvelle confirmée dans le groupe pour l’Atalanta !

Par Raphaël Nouet
Achraf Hakimi au moment de sa sortie sur blessure face au Bayern Munich.
Ligue 1...

PSG : des nouvelles rassurantes pour Hakimi !

Par Raphaël Nouet
Luis Castro avant le match entre le FC Nantes et le FC Metz.
FC Nantes...

FC Nantes : une grosse erreur de Castro pointée du doigt

Par Raphaël Nouet
Philippe Montanier à l'époque où il était l'entraîneur du TFC.
ASSE...

ASSE : Montanier plutôt que Still pour l’après-Horneland ?

Par Raphaël Nouet
Kylian Mbappé en action face à Liverpool.
Ligue des champions...

Real Madrid : après Liverpool, le débat sur le poste de Mbappé ressurgit !

Par Raphaël Nouet
La joie de Roberto De Zerbi après la victoire de l'OM au Vélodrome sur le PSG.
Ligue des champions...

OM : De Zerbi, sa haine de l’Atalanta gravée sur la peau ?

Par Raphaël Nouet
La joie des Rennais après un but contre Strasbourg.
Ligue 1...

Le Stade Rennais, invité surprise de la victoire du Bayern sur le PSG

Par Raphaël Nouet
Larry Tanenbaum et Ivan Gazidis, dirigeants de Kilmer Sports.
ASSE...

ASSE : une légende verte lâche une idée en or à Kilmer Sports

Par Raphaël Nouet
La joie des joueurs du FC Barcelone après le premier but contre Elche.
FC Barcelone...

Le FC Barcelone face aux sorcières, Courtois abandonné par le Real Madrid

Par Raphaël Nouet
Bradley Barcola tentant de déborder un adversaire lors de PSG-Bayern Munich.
Ligue 1...

PSG : Riolo accuse Barcola de déstabiliser le secteur offensif

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, déçu lors du match à Metz.
Ligue 1...

RC Lens : bientôt un casse-tête pour Sage avec ses gardiens ?

Par Raphaël Nouet
Luis Castro et ses joueurs s'expliquant avec la tribune Loire après la défaite du FC Nantes contre Metz.
FC Nantes...

FC Nantes : l’incroyable explication de la défaite contre Metz

Par Raphaël Nouet
Vinicius Jr à l'échauffement avant un match du Real Madrid.
Mercato...

Real Madrid Mercato : Vinicius Jr parti en juin, la bombe est lâchée !

Par Raphaël Nouet
Ousmane Dembélé réconforté par Marquinhos au moment de sa sortie lors de PSG-Bayern.
Ligue des champions...

PSG – Bayern : Ménès hurle au scandale, Dembélé se fait massacrer

Par Raphaël Nouet
Roberto De Zerbi au bord du terrain lors du match entre le Sporting et l'OM.
Ligue des champions...

OM : coup tactique et énorme surprise de De Zerbi face à l’Atalanta

Par Raphaël Nouet
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : bonne nouvelle à venir pour les Verts durant la trêve ?

Par William Tertrin
Achraf Hakimi sortant sur blessure lors de PSG - Bayern
Ligue des champions...

PSG : un premier verdict est tombé pour les blessures de Dembélé et Hakimi !

Par Fabien Chorlet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet