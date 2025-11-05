Epinglé par l’UEFA, le président du LOSC est aussi dans le viseur de la LFP et de la FFF.

Furieux après plusieurs décisions arbitrales controversées, Olivier Létang avait attendu l’arbitre principal, le Monténégrin Nikola Dabanovic, dans le couloir des vestiaires, après la dernière défaite du LOSC en Ligue Europa face au PAOK Salonique (3-4). Téléphone en main, le président nordiste lui avait adressé des remarques virulentes en anglais, captées par les caméras de Canal+. « Ce qu’il s’est passé ce soir est fou », aurait-il notamment lancé, évoquant même avoir écrit au président de l’UEFA, Aleksander Ceferin. Mais la direction de l’arbitrage de l’UEFA a confirmé que M. Dabanovic n’avait pas commis d’erreur manifeste.

Létang pourrait être suspendu par l’UEFA

Sous la menace d’une suspension de l’UEFA, Létang est dans la tourmente. Comme le révèle L’Équipe, il risque une sanction pour « attitude incorrecte ». Cette scène s’ajoute à d’autres débordements verbaux, notamment après l’élimination du LOSC face à Dortmund en mars dernier, lorsqu’il avait mis en doute la neutralité de l’arbitre suisse Sandro Schärer. Et en France, Létang aurait également été recadré par la LFP et la FFF pour son comportement jugé trop interventionniste. Plusieurs courriels lui ont été adressés en novembre 2024 pour lui demander de cesser de « tourmenter » le personnel de la Ligue, et les instances resteraient très vigilantes.