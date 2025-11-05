Les infos du jour : l’hécatombe continue au PSG, du renfort pour Habib Beye (Stade Rennais) et Horneland (ASSE)
FC Barcelone : Flick démonte les rumeurs de départ

Laurent Hess
5 novembre 2025

L’Allemand a fait passer un message avant le match contre Bruges…

C’est une véritable bombe qu’a lâchée ABC ce mercredi : Hansi Flick aurait pris la décision de quitter le FC Barcelone au terme de la saison. L’entraîneur allemand en aurait fait part à son staff dès le mois de septembre mais il n’aurait pas encore abordé le sujet avec sa direction. Il est d’ailleurs lié aux Blaugranas jusqu’en 2027. Flick, qui n’apprécierait guère les écarts de Lamine Yamal, s’était plaint dès l’intersaison de plusieurs choses. La tournée asiatique, par exemple, ne lui avait pas permis de travailler le foncier, et l’incapacité de recruter comme bon lui semble alors qu’il est dans l’un des plus grands clubs du monde l’aurait agacé, tout comme le retour au Camp Nou qui ne se concrétise pas… Bref, plein de raisons de décrocher en mai prochain.

Flick se dit « très heureux » à Barcelone

Sauf que ce mercredi soir, l’Allemand a tenu à mettre les choses au clair en marge du match de C1 contre Bruges. « J’aime vraiment le Barça, a-t-il soutenu. J’aime ce club, j’aime mes joueurs. J’aime tout. Je suis très heureux à Barcelone. » Plutôt limpide !

