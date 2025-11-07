Si Lucas Stassin a la poisse cette saison en Ligue 2, l’ASSE peut sourire avant leur déplacement à Troyes (samedi, 20h).

Lucas Stassin connaît un début de saison frustrant. Placé sur le banc lors des deux dernières rencontres de l’ASSE, l’attaquant belge joue de malchance en Ligue 2. Selon Ligue1.com, Stassin fait partie des joueurs ayant le plus touché les montants cette saison en Ligue 2, avec trois tirs sur les poteaux ou la barre. Il

Le buteur de l’ASSE partage ce triste record avec Jaurès Assoumou, attaquant du Troyes. Une statistique qui souligne le manque de réussite du jeune Stéphanois. Mais tous n’est pas négatif pour les Verts avant le déplacement à Troyes ce samedi (20h). La suspension de Tawfik Bentayeb, expulsé face à Pau, pourrait changer la donne.

« Sans Bentayeb, c’est une autre histoire »

Alain Mangin, journaliste à L’Est Éclair, explique chez Peuple Vert : « Sans Bentayeb, c’est une autre histoire. À Pau, après son expulsion, le coach a fait le choix de faire rentrer un attaquant, en sortant un milieu. C’est Mounaïm El Idrissy qui est entré. Ce n’est pas du tout le même profil que Bentayeb : c’est un joueur d’espaces, qui court beaucoup, mais il est clairement moins talentueux et moins tueur devant le but. C’est donc une grosse perte. Et oui, ça peut vraiment changer le rapport de force. »

Pour l’ASSE, c’est une lueur d’espoir dans un contexte compliqué. Stassin et ses coéquipiers auront l’opportunité de profiter de cette absence pour tenter de renverser la vapeur et ramener un résultat positif de Troyes. Les dés sont jetés, et le match s’annonce déjà stratégique pour les ambitions stéphanoises.