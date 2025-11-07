La sortie d’Ali Zarrak, bras droit de Medhi Benatia, contre Jérôme Rothen, a provoqué des remous jusque dans les couloirs de l’OM.

Quand tout va bien, ou quand tout va mal, c’est toujours très chaud à l’OM. En ce moment, on ne peut pas dire que le club phocéen est entré en crise, mais il y a quand même cette série d’une victoire en cinq matchs toutes compétitions confondues. Récemment, un employé du club a semé la zizanie.

Les salariés de l’OM surpris

En effet, Ali Zarrak, bras droit de Medhi Benatia, a humilié Jérôme Rothen sur X après les critiques de ce dernier sur le niveau de jeu de l’OM. Zarrak a alors affiché l’ancien Parisien, qui avait pour habitude de demander des places pour assister aux matchs au Vélodrome. Un clash qui a eu de grosses répercussions en interne.

Selon le compte X @DROlT_AU_BUT, « des retours de quelques salariés de l’OM, désagréablement surpris de voir l’OM balançait des places à des parisiens pendant que c’est « trop compliqué » pour eux ou « pas sur ce type de match » et pour des raisons « d’égalité », de « règles »…ou des « on verra… » sans réponse ». Une référence directe à l’affaire Rothen, passé par le PSG de 2004 à 2010.

Une « bombe dans tous les secteurs de l’OM »

D’après le même compte, Zarrak « vient de balancer une bombe dans tous les secteurs de l’OM et a déjà miné le terrain des prochaines campagnes d’abonnement et surtout de réabonnements avec leur tarifs qui ne cessent d’augmenter ».

Cette affaire, en apparence anodine, pourrait bien laisser des traces durables au sein du club, révélant une fois de plus que, même en dehors du terrain, l’OM reste fidèle à sa réputation de volcan en éruption permanente.