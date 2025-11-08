Une semaine après la douloureuse défaite au Red Star (1-2), l’ASSE est à nouveau en déplacement chez un club du haut de tableau, l’ESTAC. Elle doit impérativement réagir.

C’est peut-être la dernière composition d’équipe d’Eirik Horneland dans le Forez. La défaite sur la pelouse du Red Star (1-2) a confirmé que le Norvégien n’était sans doute pas le meilleur entraîneur pour ramener l’ASSE en Ligue 1. Trop rigide dans sa tactique comme dans sa philosophie de jeu, il ne s’adapte pas à des adversaires ayant bien ciblé les lacunes des Verts. Ce samedi, il affronte une équipe encore meilleure que le Red Star, à savoir le leader de la L2, l’ESTAC. Une nouvelle déconvenue scellerait probablement le sort d’Horneland à l’AS Saint-Etienne. Pour éviter d’en arriver là, voici le onze qu’il a choisi.

Trois changements par rapport au match à Saint-Ouen : Appiah prend la place de Ferreira dans le couloir droit, Pedro celle de Bernauer dans l’axe et Boakye celle de Davitashvili dans le couloir droit. Une vraie surprise.

ASSE : Larsonneur – Appiah, Pedro, Nadé, Annan – Jaber, Moueffek, Tardieu – Cardona, Duffus, Boakye.