Auteur d’un but et de deux passes décisives, Joshua Duffus a largement contribué au succès de l’ASSE sur la pelouse de Troyes (3-2) hier. L’attaquant anglais a aussi rassuré sur son état de santé.

Une subtile déviation pour permettre à Boakye d’ouvrir le score, un petit pointu pour décaler Cardona sur le deuxième but et une frappe croisée dans les arrêts de la première période pour donner trois buts d’avance à Saint-Etienne : Joshua Duffus a été l’un des grands artisans de la victoire de l’ASSE à Troyes (3-2) hier. L’attaquant anglais a permis à son équipe de sortir de la crise dans laquelle elle était plongée depuis sa défaite au Red Star (1-2) et il a sauvé son entraîneur, Eirik Horneland, placé sur la sellette. Il a également prouvé qu’il méritait d’être plus souvent titulaire, lui qui ne l’a été que 5 fois en 14 journées.

« Ma blessure ? Tout va bien, ça va aller »

« On a fait une bonne première mi-temps. La deuxième était un petit peu plus difficile. Le coach nous demande de nous battre. Ce soir (hier), on l’a bien fait. Je suis content d’avoir marqué, mais l’important c’était vraiment de prendre les trois points. Je suis heureux d’avoir pu aider l’équipe. On a bien rebondi, maintenant on doit continuer. Ma blessure ? Tout va bien, ça va aller. »

Sorti en se plaignant des ischios, l’Anglais assure donc aller très bien. Une bonne nouvelle pour l’AS Saint-Etienne car Joshua Duffus est clairement son facteur X cette saison avec 4 buts et 3 passes décisives en 361 minutes, soit une action décisive toutes les 51 mn.