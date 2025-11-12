Envieux de quitter l’ASSE cet été, Lucas Stassin (20 ans) semble de plus en plus en difficulté dans les rangs stéphanois. Doit-il plier bagage au prochain mercato ? Nos deux journalistes Bastien Aubert et Raphaël Nouet lancent le débat.

« Oui, il va bien falloir se poser la question »

« J’ai toujours été un fervent défenseur de Lucas Stassin. Même quand j’entendais certaines mauvaises langues le qualifiaient ironiquement de ‘Stassin, l’assassin’ pour sa fâcheuse manie à tirer hors cadre à ses débuts stéphanois, j’ai toujours décelé en lui un talent certain. Je le vois toujours mais seulement par séquences. L’attaquant belge est un excellent joueur, avec de vraies capacités dans sa zone de prédilection mais quelque chose semble cassé depuis cet été.

S’il s’était bien relancé après un passage à vide en début de saison, il semble retombé dans ses travers, avec en plus cette fameuse perte de confiance qui colle à tous les buteurs en manque de certitudes. L’émergence de Joshua Duffus et le fait d’être snobé régulièrement par Rudi Garcia en sélection belge ne représentent pas le levier escompté pour le rebooster : ses envies d’ailleurs devraient se formaliser de nouveau en janvier. Et si Kilmer Sports ferme encore la porte à six mois de la Coupe du Monde, j’ai bien peur que la fin du scénario estival ne soit plus la même cet hiver… »

Bastien AUBERT