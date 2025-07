Battue lors de ses deux derniers matches de préparation, l’ASSE inquiète à quinze jours de la reprise de la Ligue 2…

Après le Servette de Genève (2-3), l’ASSE s’est inclinée vendredi soir contre le Paris FC (0-3), pourtant privé de 8 joueurs. Un revers qui a contrarié Eirik Horneland. C’est déjà la 11e fois que l’ASSE prend au moins trois buts en un match depuis l’arrivée du Norvégien, la deuxième fois cet été… Après le coup de sifflet final, Horneland a tenu à faire passer un message fort. Très remonté, il a gardé ses joueurs près de 40 minutes dans le vestiaire, pour une explication musclée. « Notre performance n’était vraiment pas terrible. C’était faible sur beaucoup d’aspects », a-t-il lâché sans filtre. Selon Le Progrès, l’entraîneur des Verts a pointé du doigt la fébrilité défensive, l’absence d’impact dans les duels et le manque d’intensité générale, autant de failles qui rappellent les pires moments de la saison passée. À quinze jours de la reprise du championnat, les voyants ne sont pas vraiment au vert. Et plusieurs dossiers plombent Horneland.

Ekwah n’a toujours pas repris, toujours pas de latéraux en renfort, Stassin et Davitashvili encore en stand by

Du côté des départs, l’opération dégraissage se passe plutôt bien mais quelques cas restent à régler parmi les « indésirables », en particulier ceux d’Yvann Maçon qui n’a finalement pas rejoint le Servette de Genève, recalé à la visite médicale, et de Dylan Batubinsika, qui n’est plus que 4e défenseur central dans la hiérarchie d’Horneland derrière Bernauer, Lamba et Nadé. Annoncés partants, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili sont toujours là eux aussi, alors qu’ils n’ont aucune intention d’accompagner l’ASSE en Ligue 2, tout comme Pierre Ekwah qui n’a toujours pas repris l’entraînement alors que les dirigeants ont levé son option d’achat il y a plus d’un mois. Trois cas épineux, et pas vraiment de nature à créer une ambiance positive au sein d’un groupe qui avait repris l’entraînement dès le 19 juin et qui a quitté son stage à Aix-les-Bains la semaine dernière pour revenir à L’Etrat en prétextant la piètre qualité des pelouses au grand étonnement de la Ville d’Aix-les-Bains, qui s’est inscrite en faux via un communiqué… Autre contrariété, l’ASSE peine aussi à prolonger Paul Eymard, son jeune milieu de terrain. Ainsi qu’à renforcer ses couloirs défensifs, alors que Kilmer Sports a décidé de ne pas prolonger Léo Pétrot, qu’Horneland souhaitait conserver. Au poste de latéral gauche, le Norvégien aligne depuis le début de la préparation le jeune sénégalais Lassana Traoré (17 ans), mais ses prestations tendent à montrer qu’il est encore loin d’avoir le niveau de la Ligue 2. L’officialisation de la signature du jeune attaquant anglais Josh Duffus, elle, est attendue depuis plus d’une semaine, alors que le joueur est entré en jeu vendredi contre le Paris FC. Privé de Stassin et de Djylian N’Guessan, en phase de reprise, Horneland s’est réjoui d’avoir à nouveau un avant-centre à sa disposition. Mais pour retrouver une dynamique plus positive, nul doute que l’ASSE a besoin d’autres renforts, et des vrais. Pour chasser les doutes aussi. Et bien-sûr, pour réussir sa saison…