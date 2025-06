ASSE Mercato : un club de Ligue 1 prêt à miser gros sur Davitashvili ?

Sous contrat jusqu’en 2028 avec l’ASSE, Zuriko Davitashvili pourrait ne pas accompagner les Verts en Ligue 2. Le Stade Rennais songerait à lui.

🟧 Piste crédible

Ce lundi, L’Equipe consacre un article au grand chantier du Stade Rennais. Après une saison catastrophique, le club breton a fait du ménage parmi ses décideurs et s’apprête à en faire de même avec son effectif. Plusieurs titulaires vont mettre le cap sur l’étranger (Truffert à Portsmouth, Assignon à Stuttgart), ce qui va permettre de renflouer les caisses et d’attirer des renforts. Un ailier est notamment recherché par l’entraîneur du SRFC, Habib Beye. Et parmi les pistes explorées, l’une d’elle mène à Saint-Etienne et Zuriko Davitashvili !

Le SRFC a les moyens de payer 10 M€ pour le Géorgien

Sous contrat jusqu’en 2028 avec les Verts, l’ailier géorgien sort d’une bonne saison à titre individuel (9 buts, 8 passes décisives en 33 matches de L1), malgré la relégation. De quoi faire oublier qu’il reste sur deux descentes de suite puisqu’avant celle de l’ASSE, il y avait eu celle des Girondins de Bordeaux, administrative, à l’été 2024… Recruté pour 5 M€ par Saint-Etienne il y a douze mois, Davitashvili vaudrait aujourd’hui le double. Une somme largement dans les cordes du Stade Rennais. Le Géorgien a pris grand soin de ne pas se prononcer sur son avenir mais on imagine qu’il préfèrerait continuer sa carrière dans l’élite plutôt que de suivre son club à l’étage inférieur.

Pour l’AS Saint-Etienne, qui s’apprête également à perdre Lucas Stassin, un départ de Davitashvili obligerait à recomposer intégralement le secteur offensif. Mais avec la manne récupérée sur les ventes du Belge et du Géorgien (30 M€ espérés), il y aura largement de quoi composer une attaque compétitive pour l’opération remontée !

« Le coup d’œil de But FC »

« Le Stade Rennais est typiquement le club à même de verser la dizaine de millions attendue par l’ASSE pour Zuriko Davitashvili. Ce serait une très bonne opération pour l’ailier géorgien de même que pour les Verts. La perte sportive serait réelle pour Saint-Etienne mais on n’est pas certain qu’Eirik Horneland en fera une maladie car Davitashvili n’avait pas forcément l’esprit collectif réclamé par le Norvégien à ses troupes… »