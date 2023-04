Zapping But! Football Club ASSE : quel bilan pour Loïc Perrin ?

Pour résumer

But Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce lundi 24 avril 2023. Elles concernent notamment le dossier de la vente de l'ASSE mais aussi l'OL et l'OM, après l'Olymoico d'hier soir, ou encore le Mercato du PSg et Lionel Messi...