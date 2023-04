FC Barcelone - Mercato : le Real Madrid a ferré une recrue promise à Xavi

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Cité parmi les cibles prioritaires de Xavi au FC Barcelone, Gabri Veiga (Celta Vigo, 20 ans) devrait rejoindre l'ennemi juré des Catalans à l'été 2024. En effet, si l'on en croit le média ibérique Defensa Central, Florentino Perez et son homologue Carlos Mouriño auraient profité du match entre le Real Madrid et le Celta Vigo ce samedi pour négocier le transfert du prometteur milieu de terrain que tous les géants s'arrachent. D'après le site internet espagnol, le Real Madrid a accepté de payer la clause de 40 M€ présente dans le contrat de Gabri Veiga. Un deal toutefois négocié en plusieurs traites contre la promesse par les Merengue de laisser le joueur pour encore une saison en prêt au Celta Vigo.

Après l'opération Veiga 2024, le Real doit régler le cas Bellingham 2023

Actuellement lié au club galicien jusqu'en juin 2026, Gabri Veiga va encore avoir un an pour s'épanouir et prendre de l'assurance au Celta... le temps que Toni Kroos (33 ans) et Luka Modric (37 ans) ne finissent leur cycle dans la Maison blanche. A l'issue de la rencontre de samedi, Carlo Ancelotti s'était voulu très élogieux à l'égard de Gabri Veiga : « J'aime Veiga, c'est un grand joueur, comme Aspas. Ce sont des joueurs de qualité qui ont quelque chose de spécial et qui réussissent très bien ».

Ce dossier réglé, le Real Madrid va désormais pouvoir se pencher sur sa priorité de l'été 2023 : faire signer Jude Bellingham (Borussia Dortmund).

Pour résumer Le Real Madrid aurait remporté la course à la signature de Gabri Veiga (Celta Vigo), chipé au nez et à la barbe du FC Barcelone contre la promesse de payer la clause libératoire (40 M€) en laissant le milieu en prêt un an en Galice.

