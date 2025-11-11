Dans son rapport publié par la Fédération, la commission d’arbitrage a confirmé que le but de Kvaratskhelia à Lyon aurait dû être annulé.

Ouf ! La commission d’arbitrage n’a pas perdu la tête ! Hier, au lendemain de l’arbitrage désastreux de Benoît Bastien lors d’OL-PSG (2-3), L’Equipe avait publié un témoignage du responsable des arbitres, qui estimait qu’il n’y avait pas eu d’erreur flagrante lors de la rencontre. Selon lui, la balayette de Vitinha sur Tessmann juste avant le but de Kvaratskhelia n’est pas suffisamment claire pour siffler faute et c’est dont à l’homme en noir de prendre ses responsabilités quand il y a une zone grise comme celle-là.

Il y avait bien faute de Vitinha

Mais il ne s’agissait que de l’avis du responsable des arbitres qui, finalement, a tout intérêt à défendre sa confrérie. La commission d’arbitrage, elle, se veut plus partiale et confirme que M. Bastien aurait dû annuler le deuxième but parisien : « Considérant le contact de la jambe droite du joueur parisien sur l’arrière de la jambe d’appui du joueur lyonnais très légèrement antérieur à la déviation du ballon, ce contact pouvant expliquer la chute du joueur lyonnais, la décision technique priorisée par la Direction de l’arbitrage est l’annulation du but et la reprise du jeu par un coup franc direct en faveur de l’équipe lyonnaise ».

En revanche, concernant les autres décisions litigieuses, notamment le potentiel pénalty de Zabarnyi pour une main sur un centre aérien, la commission explique qu’il y avait faute de Kluivert à l’origine, puisqu’il pousse légèrement l’Ukrainien. Ce rapport aura le mérite d’atténuer un peu la polémique mais il n’empêchera sans doute pas la tenue d’une réunion entre les arbitres et les acteurs du championnat afin de tout mettre à plat.