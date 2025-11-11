L’Olympique de Lyonnais a-t-il été lésé par le corps arbitral lors de la défaite contre le Paris Saint-Germain au Groupama Stadium ? Nos deux journalistes Bastien Aubert et Raphaël Nouet lancent le débat.

« Tout s’équilibre à la fin… »

« Où sont passés les donneurs de leçon lyonnais qui tombaient sur les Marseillais se plaignant trop souvent de l’arbitrage ces derniers mois ? Les mêmes qui affirment que tout s’équilibre à la fin… À l’instar d’Olivier Létang, ils ont tôt fait de retourner leur veste quand la pièce ne tombe pas du bon côté. De leur côté. Bien sûr, certaines décisions arbitrales de Benoît Bastien et ses acolytes posent question après la défaite de l’OL contre le PSG (2-3). Le but de Kvara aurait, par exemple, ne pas dû être accordé pour une faute de Vitinha au départ de l’action.

Pour le reste, à mon sens, les officiels n’ont pas fait de bourde (non à la main de Zabarnyi) susceptible de déséquilibrer la rencontre. Et ils ont eu bien raison d’expulser le tourmenté Nicolas Tagliafico et de mettre un jaune au non moins véhément Corentin Tolisso en fin de match. L’état-major de l’OL, si prompt à monter au créneau pour défendre ses intérêts et la soi-disant injustice dont leur club est victime, ferait aussi bien de balayer devant sa porte et demander à ses propres joueurs plus de retenue. Surtout de la part de cadres, censés montrer l’exemple… »

Bastien AUBERT

« Bien sûr ! »

« Les Lyonnais ont été victimes d’un vol caractérisé, c’est une évidence ! Je le dis depuis des années, nos arbitres sont mauvais. D’autant plus mauvais qu’ils sont couverts par une direction qui continue de leur passer de la pommade au lieu de les réprimander. Pendant des années, l’OL s’est retrouvé du bon côté des bourdes car les sifflets avaient peur de Jean-Michel Aulas, dont la mainmise sur le football français était évidente. Mais depuis, le dirigeant a vendu le club et c’est Nasser al-Khelaïfi qui commande. Et qui voit son club bénéficier encore et encore de décisions litigieuses alors que le dopage financier suffit déjà à lui assurer un avantage aussi important qu’immérité.

Donc, oui, l’OL a été volé dimanche soir mais je constate que, le lendemain, malgré les propos incendiaires de Jorge Maciel à l’encontre de M. Bastien, L’Equipe ne s’est pas fendu d’une Une appelant à protéger les sifflets. Idem quand c’est Olivier Létang qui a fracassé un arbitre. Il y a huit mois, Pablo Longoria avait pris cher pour avoir dit sa façon de penser sur l’arbitrage français. Paulo Fonseca, lui, paye encore son dérapage contre Brest après une autre erreur arbitral. Les dirigeants et les entraîneurs écopent de sanction, grandes ou petites, après des erreurs mais les arbitres, eux, continuent d’en faire sans risquer quoi que ce soit. Allez comprendre !»

Raphaël NOUET