Cristiano Ronaldo a révélé qu’il se laissait encore un ou deux ans avant de raccrocher les crampons. Il aura alors 42 ans maximum. Lionel Messi, plus jeune de deux ans, va pousser le plaisir au moins jusqu’en 2028.

Dans un entretien à un média émirati, Cristiano Ronaldo a fait une grande annonce sur sa retraite : « Je vais bientôt arrêter… J’ai tout donné pour le football sur ces 25 dernières années. Il me reste probablement encore un ou deux ans. C’est sûr, ce sera ma dernière Coupe du monde. Je profite du moment présent ». Alors qu’il aura 41 ans le 5 février prochain, Cristiano Ronaldo envisage donc de raccrocher au plus tard en 2027.

Deux ans pour atteindre les mille buts !

Cela lui laisse le temps d’atteindre les 1000 buts en carrière, lui qui en est 947. D’ailleurs, plus vite il aura atteint ce record, mieux ce sera car ses provocations à tous les niveaux commencent à lasser, que ce soit ses doutes sur la véracité des mille buts du roi Pelé ou ses flatteries à l’égard du championnat saoudien, qui n’ont d’autre but que de magnifier ses performances.

En tout cas, Cristiano Ronaldo prévoit donc de raccrocher avant Lionel Messi, qui a récemment prolongé son contrat avec l’Inter Miami jusqu’en 2028. Mais c’est finalement tout à fait naturel puisque le Portugais est plus âgé de deux ans. Et que contrairement à l’Argentin, il mise beaucoup plus sur son physique pour faire la différence…