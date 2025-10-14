En marquant face à la Hongrie, Cristiano Ronaldo est devenu le meilleur buteur de l’histoire en éliminatoires de la Coupe du monde.

Et 948 pour Cristiano Ronaldo ! A la mi-temps du match entre le Portugal et la Hongrie, le quintuple Ballon d’Or a déjà marqué deux buts, portant son total de réalisations à 948. Lui qui s’est fixé pour objectif d’atteindre la barre des mille buts a fait un pas de plus aujourd’hui. Il a, par la même occasion, porté son total de réalisations sous le maillot de la Selecçao à 143. Et, cerise sur le gâteau, il s’est adjugé le record de buts en éliminatoires de la Coupe du monde avec 41 réalisations.

Lionel Messi s’est arrêté à 36

Lionel Messi, qui a l’énorme avantage de disputer beaucoup plus de matches éliminatoires au Mondial avec l’Argentine, s’est arrêté à 36. Cela montre l’immense mérité de Cristiano Ronaldo qui, en plus, joue pour un pays beaucoup moins peuplé que l’Argentine et dont les ambitions sportives sont logiquement moindres.

Avec ce succès qui se dessine sur la Hongrie, le Portugal va assurer sa qualification pour la prochaine Coupe du monde. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi auront l’occasion de s’affronter une ultime fois dans la plus belle des compétitions.