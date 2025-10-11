Le Portugais chasse un nouveau record ce samedi soir…

Le Portugal reçoit l’Irlande ce samedi à 20h45, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. un rendez-vous qui s’annonce riche en émotions puisque ce sera le premier match à domicile des Portugais depuis le décès de Diogo Jota et son frère André Silva dans un accident de voiture, il y a trois mois.

CR7 peut dépasser Carlos Ruiz

Pour Cristiano Ronaldo, ce match à José Alvalade, antre du Sporting, son club formateur, est l’occasion de s’offrir un nouveau record. A 40 ans, CR7 peut en effet devenir le meilleur buteur de l’histoire des qualifications à la Coupe du monde. Avec 39 buts, il est actuellement à égalité avec Carlos Ruiz, ancien international du Guatemala.