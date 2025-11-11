Rien ne semble simple autour de Lamine Yamal ces dernières semaines. Déjà absent lors du dernier rassemblement en octobre, le jeune prodige du FC Barcelone a de nouveau déclaré forfait ce mardi avec la sélection espagnole. La Fédération (RFEF) a évoqué une « intervention médicale » sans en préciser la nature, plongeant tout le monde dans la confusion. Un nouvel épisode qui relance les tensions entre le Barça et la Roja.

Selon le communiqué officiel, Lamine Yamal « ne pourra pas rejoindre la sélection nationale en raison d’une intervention médicale mineure ». Une information pour le moins surprenante, puisque ni la presse espagnole ni les dirigeants fédéraux n’avaient été mis au courant d’une quelconque opération. Le FC Barcelone, de son côté, n’a pas jugé utile de communiquer sur le sujet, laissant planer un flou total autour de la santé de sa pépite.

Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol, n’a pas caché son agacement lors d’une interview à RNE : « Je suis abasourdi. Je n’ai jamais rien vécu de tel auparavant, et je ne pense pas que ce soit normal. Tout le monde est surpris. On ne sait rien, on ne reçoit aucune nouvelle, on ignore tout des détails, et puis soudain, on nous l’annonce… » Une déclaration qui illustre à quel point la communication entre la Fédération et le club catalan est rompue.

Cette situation vient s’ajouter à un climat déjà tendu autour de Lamine Yamal. Entre son exposition médiatique, sa récente rupture avec la chanteuse Nicki Nicole et la gestion jugée opaque de son état de forme, le jeune joueur du Barça se retrouve au cœur de toutes les discussions.

Pour le FC Barcelone, il s’agit avant tout de protéger son joyau et d’éviter tout risque de blessure avant la reprise du championnat. Mais du côté de la sélection espagnole, on parle d’un manque de transparence et d’un traitement de faveur injustifié.

À seulement 18 ans, Lamine Yamal se retrouve malgré lui au centre d’une guerre d’influence entre le Barça et la Roja. Et si son talent ne fait aucun doute, sa gestion, elle, semble devenir un véritable casse-tête pour tout le football espagnol.