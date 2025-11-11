Le forfait de Lamine Yamal en sélection espagnole a provoqué une réaction courroucée de Luis De La Fuente. Mais la Fédération a annoncé qu’il n’y aurait pas de sanction contre le prodige.

Plus tôt dans la journée, nous avons relayé l’affaire Yamal, qui s’est présenté au rassemblement de la sélection espagnole mais a été renvoyé chez lui après que le staff médical a appris qu’il avait subi une intervention pour soigner sa pubalgie. Intervention l’obligeant à observer une dizaine de jours de repos. La sélection n’avait pas été mise au courant, ce qui a provoqué des réactions courroucées de Luis De La Fuente et de son staff.

Le président de la Fédération ne veut « aucune polémique »

En octobre, c’est le FC Barcelone qui s’était énervé après que Yamal a joué les deux matches de l’Espagne et a aggravé sa pubalgie. Allait-on assister au début d’un conflit entre le club espagnol et la Fédération ? Cette dernière pourrait sanctionner l’ailier pour cette absence. Mais on n’ira pas jusque-là. Le président de la Fédération espagnole, Rafael Louzan, a déclaré devant les médias que l’institution n’allait « activer aucune polémique ».

Louzan a bien compris qu’il ne servait à rien d’aller au clash avec le meilleur joueur espagnol du moment et avec le premier fournisseur de joueurs en sélection ibérique. Le FC Barcelone a cet avantage dans ce bras de fer de savoir que s’il empêche ses joueurs de rejoindre la Roja, celle-ci perdra son statut de favorite de la prochaine Coupe du monde !