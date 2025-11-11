Le Groupama Stadium devrait afficher complet pour le match entre l’OL et le FC Nantes le 30 novembre. Le club rhodanien fêtera son 75e anniversaire à cette occasion.

Nous avons eu l’occasion d’en parler : l’Olympique Lyonnais prépare une grosse fête, le 30 novembre, pour la réception du FC Nantes. Le club rhodanien fêtera ses 75 ans à cette occasion et il a prévu plusieurs animations ainsi qu’une rencontre entre légendes du club avant le coup d’envoi face aux Canaris. De quoi remplir le Groupama Stadium et créer une ambiance susceptible de mettre à mal un FC Nantes déjà pas à l’aise à l’extérieur.

Le Groupama sera à guichets fermés

Eh bien, cela se confirme ! L’OL a posté un message sur les réseaux sociaux ce mardi pour dire qu’il ne restait plus que quelques places pour cette rencontre. Ce sera donc un guichets fermés le 30 novembre. Et la perspective d’un retour aigre-doux pour Anthony Lopes. L’ancien gardien de l’OL sera très certainement fêté par des supporters qui le tiennent en très haute estime. Mais sur le terrain, il devrait se faire canarder.

Depuis le début de la saison, le FC Nantes n’a pris que 6 points à l’extérieur (1 victoire, 3 nuls, 2 défaites). L’OL, lui, a gagné 4 de ses 6 matches à domicile en Ligue 1.