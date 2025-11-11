Les infos du jour : Yamal met l’Espagne en furie, l’OM attaqué pour Hojbjerg, le PSG pour Vitinha mais dragué par un Bleu

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce mardi 11 novembre 2025.

La grosse info : la sélection espagnole en furie contre Yamal

Sélectionné par Luis De La Fuente, Lamine Yamal est arrivé au rassemblement après une légère intervention à sa pubalgie nécessitant dix jours de repos. Le sélectionneur espagnol et son staff ont pris cela comme un manque de respect. Même si la Fédération tente de calmer le jeu avec le Barça, c’est tendu entre les deux camps.

FC Barcelone : Lamine Yamal crée un nouveau malaise en Espagne, Luis de la Fuente explose !

La Fédération espagnole calme le jeu avec Yamal et le FC Barcelone

Mais aussi…

Mauvaise nouvelle pour les supporters stéphanois : ils sont interdits de déplacement à Dijon samedi pour le match de Coupe de France après les bagarres à Troyes.

ASSE : Duffus a-t-il gagné sa place de titulaire devant Stassin ?

ASSE : le récit épouvantable des bagarres entre Magic Fans et Green Angels à Troyes

ASSE : Davitashvili fait un aveu au Mercato, la Ligue 1 en ligne de mire !

ASSE : de nouveaux débordements en vue en Coupe de France ?

ASSE : excellente nouvelle pour Bernauer !

ASSE : Nancy très remonté lors de sa venue dans le Chaudron

La Juventus Turin aurait de Pierre-Emile Hojbjerg sa priorité pour renforcer son milieu de terrain cet hiver.

L’OM est attaqué de toutes parts pour Robinio Vaz !

OM Mercato : une offre de 10 M€ est partie pour Ceballos, le Real Madrid prêt à craquer !

OM Mercato : coup de théâtre pour l’avenir de Jonathan David !

OM Mercato : l’arrivée d’un buteur qui flambe en Ligue des Champions, c’est confirmé !

OM : Marseille s’est placé sur un très grand nom français, l’hiver sera chaud !

OM : l’arrêté scandaleux qui frappe les supporters pour le match à Nice

Hojbjerg ciblé au mercato hivernal par un club qui a beaucoup à offrir à l’OM

OM Mercato : la piste Asencio (Real Madrid) a du plomb dans l’aile

L’actualité des clubs français moins médiatisés, c’est ici !

Revue de presse : Haise (Nice) fait une annonce Mercato, un indésirable de Beye à Rennes bazardé en L2 ?

Liverpool serait prêt à tout pour recruter Vitinha cet hiver. Mais le PSG n’a aucune intention de laisser filer son milieu portugais.

PSG, FC Barcelone Mercato : coup de tonnerre pour l’avenir de Julian Alvarez

PSG : blessé, Hakimi accompagne les Lions de l’Atlas depuis le Maroc

PSG Mercato : Liverpool prêt à mettre 130 M€ en janvier pour un titulaire de Luis Enrique !

PSG, Real Madrid Mercato : l’énorme appel du pied d’Upamecano !

L’ancien entraîneur du FCN Pierre Aristouy apporte son soutien à Luis Castro, déstabilisé par une première partie de saison décevante.

FC Nantes : un chassé croisé totalement inattendu en vue entre Conceiçao et Deschamps ?

FC Nantes : Aristouy soutient Castro et règle encore ses comptes avec les Kita

FC Nantes : un contexte explosif se précise pour le match à Lyon

Le mercato bat son plein du côté de Lens, où les cordons de la bourse pourraient être déliés après la bonne entame de championnat des hommes de Pierre Sage.

RC Lens Mercato : un champion du monde promis à l’OM pour remplacer Wesley Saïd ?

RC Lens Mercato : la priorité hivernale est connue, un premier nom bien connu à Milan a fuité !

On sait qui le recruteur du SRFC est allé superviser pendant un match du championnat danois.

Stade Rennais Mercato : la recrue chipée à Dortmund identifiée, l’ASSE s’étrangle !

Stade Rennais : un ancien de l’ASSE a sauvé la peau d’Habib Beye

Ce serait quasiment bouclé pour le prêt d’Endrick à l’OL.

OL : accord XXL trouvé à Lyon, le mercato déjà lancé !

OL, ASSE : Tolisso part en croisade contre l’arbitrage, Khazri le recadre en direct !

OL Mercato : et on reparle de Georges Mikautadze à Lyon !

OL – PSG : les Lyonnais ont-ils été volés par l’arbitrage ?

OL Mercato : nouvelle avancée dans le dossier Endrick (Real Madrid) !

CR7 a annoncé qu’il ne jouerait pas plus de deux ans au haut niveau avant de raccrocher.

Cristiano Ronaldo va raccrocher avant Lionel Messi !

Voici les Unes de la presse espagnole en ce mardi 11 novembre.

Revue de presse espagnole – Mercato : le PSG relance Rodrygo au Real, Messi et 150 M€ à Barcelone ?

Le prodige barcelonais va encore changer de numéro la saison prochaine

FC Barcelone Mercato : Yamal a choisi le futur 9, son clan relance le PSG !