OL – OM / L'oeil de Denis Balbir : « Entre Lyon et Marseille, le contraste fait presque mal aux yeux »

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

« Dimanche, l'OM a enlevé l'Olympico sur la pelouse de l'OL grâce à un improbable csc sur le gong final (2-1). C'est à la fois un succès très important pour Marseille et une défaite terrible pour Lyon. Pour Lyon, cela veut dire que les espoirs d'Europe sont quasiment éteints. Le wagon s'annonce difficile à accrocher. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir, avec Alexandre Lacazette, un buteur précieux capable de geste fou comme cette reprise acrobatique pour égaliser. Les Gones se sont battus mais ils étaient surtout dans la réaction avec de grosses lacunes défensives. Sans une prestation exceptionnelle d'Anthony Lopes, l'addition aurait pu être beaucoup plus salée.

« C'est dans le Nord que se jouera l'avenir de Marseille en Ligue des Champions »

Marseille a pris à Lyon ce qu'il était venu chercher : une victoire à l'extérieur afin de suivre la cadence infernale du RC Lens. Quand on sait que l'OM va devoir se déplacer et à Lens et à Lille lors des quatre prochaines journées, on se dit que c'est dans le Nord que se jouera l'avenir de Marseille en Ligue des Champions. Accessit direct ou tours préliminaires ? En gagnant au Groupama Stadium, dans un stade où il ne s'était jamais imposé en huit ans, l'OM est non seulement allé chercher une victoire symbolique mais il a aussi repris son destin en main. Même si, au final, le succès est tiré par les cheveux vu le but gag de la 92ème minute, cela fait trois points capitaux.

« A l'OL, il y a une vraie réflexion à avoir sur le futur »

Ce que cet Olympico a aussi démontré, c'est que Lyon et Marseille ne jouent plus dans la même cour. Lyon est rentré dans le rang. Cela fait plusieurs mois qu'on le dit et on en a eu une démonstration flagrante contre l'OM. Si certains sursauts de résultats nous ont laissé penser que le problème pouvait se résoudre de lui-même, ce n'est pas le cas. Il y a un vrai problème de fonds par rapport à l'effectif, par rapport à la combativité... On l'a vu face à Marseille où il y avait plus de talent sur le pré et la volonté de jouer un « football total ». Le contraste fait presque mal aux yeux.

A l'OL, il y a une vraie réflexion à avoir sur le futur. Pour être à nouveau compétitif, il y a un gros travail à amorcer. Il faut ramener de la compétence et du talent dans presque toutes les lignes. Sans Europe, l'équation du Mercato des Gones s'annonce déjà compliquée... »

« C'est dans le Nord que se jouera l'avenir de Marseille en Ligue des Champions »

Marseille a pris à Lyon ce qu'il était venu chercher : une victoire à l'extérieur afin de suivre la cadence infernale du RC Lens. Quand on sait que l'OM va devoir se déplacer et à Lens et à Lille lors des quatre prochaines journées, on se dit que c'est dans le Nord que se jouera l'avenir de Marseille en Ligue des Champions. Accessit direct ou tours préliminaires ? En gagnant au Groupama Stadium, dans un stade où il ne s'était jamais imposé en huit ans, l'OM est non seulement allé chercher une victoire symbolique mais il a aussi repris son destin en main. Même si, au final, le succès est tiré par les cheveux vu le but gag de la 92ème minute, cela fait trois points capitaux.

« A l'OL, il y a une vraie réflexion à avoir sur le futur »

Ce que cet Olympico a aussi démontré, c'est que Lyon et Marseille ne jouent plus dans la même cour. Lyon est rentré dans le rang. Cela fait plusieurs mois qu'on le dit et on en a eu une démonstration flagrante contre l'OM. Si certains sursauts de résultats nous ont laissé penser que le problème pouvait se résoudre de lui-même, ce n'est pas le cas. Il y a un vrai problème de fonds par rapport à l'effectif, par rapport à la combativité... On l'a vu face à Marseille où il y avait plus de talent sur le pré et la volonté de jouer un « football total ». Le contraste fait presque mal aux yeux.

A l'OL, il y a une vraie réflexion à avoir sur le futur. Pour être à nouveau compétitif, il y a un gros travail à amorcer. Il faut ramener de la compétence et du talent dans presque toutes les lignes. Sans Europe, l'équation du Mercato des Gones s'annonce déjà compliquée... »

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Pour Denis Balbir, le résultat de l'Olympico qui a vu l'OM s'imposer 2-1 au Groupama Stadium face à l'OL est un vrai marqueur de cette saison qui a vu les Gones être déclassés par rapport aux Phocéens. Le constat est implacable.

Alexandre Corboz

Rédacteur