ASSE : mais où est donc passé Matéo Pavlovic ?

Zapping But! Football Club ASSE : enfin de la compétence chez les Verts ?

En janvier dernier, l'ASSE avait bouclé son Mercato en recrutant Matéo Pavlovic, le défenseur croate. Mais depuis, l'ancien angevin n'a toujours pas joué le moindre match avec l'équipe première de l'ASSE.

Il va faire une Gnagnon

Sa seule apparition sous le maillot vert date du 25 février contre Ain Sud (0-0). Le joueur était apparu en difficulté, en N3, où Razik Nedder, le coach, ne l'a plus convoqué. Alors qu'un retour à Rijeka était évoqué fin mars, Pavlovic (32 ans) n'a pas été appelé par Laurent Batlles le week-end dernier face à Metz (1-3) malgré les absences de Dennis Appiah et Anthony Briançon. « J'ai deux options possibles avec Mickaël Nadé et Jimmy Giraudon », avait-il confié, écartant donc toute possibilité de faire appel à Pavlovic, qui s'est engagé pour six mois et un salaire qui avoisinerait 40 000 € mensuels. Et qui semble sur la voie royale pour imiter Joris Gnagnon, resté quelques mois à l'ASSE l'an dernier sans jamais jouer avec l'équipe première...