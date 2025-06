Droits TV : 70 M€ bienvenus et une réunion d’urgence !

Ancien diffuseur de la Ligue 1, DAZN a honoré sa dernière traite des droits TV, d’un montant de 70 M€. Il lui restera une ultime indemnité à verser.

Un an seulement après un feuilleton épouvantable ayant débouché sur des droits TV au rabais, la Ligue 1 vit un nouveau cauchemar. Cette fois, il s’agit de mettre en place une chaîne qui diffusera 8 des 9 matches de chaque journée (le dernier étant sur beIN) et qui sera disponible chez tous les opérateurs, moins Canal+. La chaîne cryptée a annoncé par la voix de son président, Maxime Saada, qu’elle se retirait des négociations, faute d’avoir trouvé un terrain d’entente avec LFP Médias. Elle réclamait notamment une indemnité pour « oublier » le préjudice lié à l’épisode Mediapro il y a cinq ans.

DAZN doit encore 85 M€ à la Ligue

A cinq semaines de la 1ère journée, le championnat de France n’a pour le moment aucune plate-forme sur laquelle être diffusée. Et, a priori, il commence à y avoir de sérieuses tensions entre les présidents de clubs et Nicolas de Tavernost, placé à la tête de LFP Médias. Un tableau bien sombre qui n’augure rien de bon. Heureusement, L’Equipe annonce une bonne nouvelle en lien avec DAZN, éphémère diffuseur de la Ligue 1. La chaîne anglaise devait honorer une dernière traite de 70 M€. La somme est bien parvenue sur le compte de la LFP. DAZN doit encore 85 M€ à la Ligue pour rupture anticipée du contrat. Ce montant arrivera plus tard, selon L’Equipe, et en plusieurs fois.

En soirée, Le Parisien a révélé que les présidents de clubs avaient été prévenus ce lundi qu’un conseil d’administration de la Ligue se tiendra en urgence demain mardi à partir de 17h30. Il aura lieu après un collège de L1, prévu à 14h15. L’objectif sera bien évidemment de se mettre d’accord sur les contours de la chaîne de la Ligue 1, de sa production jusqu’à sa distribution.