Alors que Matthis Abline (22 ans) pourrait boucler un transfert record au mercato estival, le FC Nantes n’a pas traîné pour activer un plan B… qui pourrait vite devenir un plan A très séduisant.

🟥 Rumeur

L’avenir de Matthis Abline pourrait conditionner la suite du mercato estival. Et, selon Team Football, Luis Castro en est bien conscient et se projette déjà sur son successeur : Dor Turgeman, la pépite du Maccabi Tel Aviv.

À 21 ans, l’attaquant israélien coche toutes les cases aux yeux du coach portugais, qui le considère comme sa cible numéro un pour remplacer Abline. Avec 20 buts et 6 passes décisives en 44 matchs cette saison, dont 4 buts et 3 assists en Europa League, Turgeman n’a pas seulement les statistiques pour lui. C’est sa capacité à briller dans les grands rendez-vous et à répéter les efforts dans un jeu de pressing intense qui a tapé dans l’œil du staff du FC Nantes.

Turgeman coche tous les cases

Glasgow a déjà vu une offre de 4 M€ refusée, et des clubs comme Alkmaar et le Werder Brême sont sur le dossier. Mais le FC Nantes a un argument clé : la promesse d’un rôle central dans le projet de jeu de Luis Castro. Le joueur veut du temps de jeu, un projet clair, et un club où il peut continuer sa progression. Le FCN coche toutes les cases.

Estimé à 5 M€, Dor Turgeman représente une belle opportunité de marché, avec un fort potentiel de revente. Puissant, rapide, intelligent dans ses déplacements, il incarne parfaitement l’attaquant moderne que veut Luis Castro. Le FC Nantes tient peut-être son futur serial buteur.