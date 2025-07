FC Nantes Mercato : les Kita ont mis à disposition de Luis Castro un cador pour le recrutement  

Fraîchement arrivé sur le banc du FC Nantes, Luis Castro peut compter sur un certain Baptiste Drouet pour faire tampon avec Franck et Waldemar Kita.

Luis Castro a convaincu. Pour son premier grand oral de la saison, le nouvel entraîneur du FC Nantes a séduit tous les amoureux d’un club qui croit beaucoup en sa résurrection sous sa houlette. Pour ce faire, le technicien portugais pourra compter sur un certain Baptiste Drouet. Arrivé au FC Nantes en 2023, celui qui est désormais défini par Franck Kita par « responsable du recrutement » fait l’objet d’un portrait très élogieux d’Ouest-France ce mercredi. Et pour cause, c’est lui qui pilote le mercato des Canaris.

Un rôle grandissant pour Drouet au FC Nantes

« Même si ses débuts ont parfois été accompagnés de critiques (Diack, Duverne, Marquinhos), son rôle est aujourd’hui croissant, allant de la prise d’infos sur les potentielles recrues aux négociations avec les représentants et clubs, précise David Phelippeau. Il s’appuie sur un gros travail de vidéos (corroborées par les datas), de rencontres en live et sur son important réseau d’agents. Drouet soumet des noms à l’entraîneur, et forcément à la direction – pour les considérations financières -, il pousse certains dossiers plus que d’autres, avec plus ou moins de réussite. Aujourd’hui, cet ancien collaborateur d’agents est celui qui a soufflé le nom de Luis Castro à l’oreille de la famille Kita. Il travaille en prise directe avec le Portugais sur le mercato. Il n’a plus d’intermédiaire entre lui et le coach. »