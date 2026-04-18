Si Vahid Halilhodzic a envoyé un missile à l’endroit des Kita, l’entraîneur du FC Nantes a aussi allumé Matthis Abline et les supporters des Canaris.

Le ton monte au FC Nantes. En pleine lutte pour le maintien, Vahid Halilhodzic n’a pas mâché ses mots avant le match contre le Stade Brestois (dimanche, 17h15). Entre frustration vis-à-vis des supporters en grève et critique appuyée envers Matthis Abline, le technicien bosnien a livré une sortie forte qui en dit long sur la tension actuelle autour des Canaris.

Halilhodzic déçu par les supporters

L’entraîneur du FC Nantes espérait un sursaut collectif dans un moment clé de la saison. Mais la mobilisation partielle de la Beaujoire, notamment la grève de la Brigade Loire, n’a pas répondu à ses attentes. Il n’a pas caché sa frustration. « Oui, je suis très déçu. Le moment crucial pour moi, c’est quand on menait 2-1 contre RC Strasbourg Alsace. J’attendais une réaction parce que, de mon côté, j’ai tout fait pour essayer d’animer un peu la situation. Qu’ils soient déçus, frustrés, je peux tout accepter. Mais maintenant, on parle du sauvetage du club. C’est un moment crucial, a-t-il affirmé en conférence de presse. J’étais très déçu qu’ils n’aient pas accepté cela. J’en ai parlé avec eux et ils m’ont promis qu’ils feraient les efforts nécessaires. » Un message clair envoyé aux tribunes dans un contexte de lutte pour le maintien où chaque détail compte.

Abline directement ciblé

Mais Vahid Halilhodzic ne s’est pas arrêté là. Il a également pointé du doigt les performances de Matthis Abline, attendu comme le leader offensif de l’équipe. « Son talent est indiscutable. Bien sûr, on peut parfois se passer de lui, mais c’est vrai que je suis un peu déçu. C’est exactement le type de joueur de cette équipe qui doit faire la différence. C’est ça que j’attends : un petit but, une petite passe décisive pour aider l’équipe », a-t-il analysé avec froideur. Un message sans détour, qui met la pression sur l’attaquant du FC Nantes.

Le technicien du FC Nantes a également évoqué une possible difficulté psychologique chez son joueur : « Il a l’air de traverser une période compliquée, mentalement. Je ne peux pas en dire beaucoup plus. J’entends beaucoup de choses autour de lui, je ne sais pas exactement ce qu’il en est. Mais je peux vous dire franchement que je ne suis pas content de la situation. » Une déclaration lourde de sens dans une période où Nantes joue sa survie en Ligue 1.

Des regrets déjà présents

Halilhodzic est même allé plus loin, en évoquant ce que l’équipe aurait pu accomplir avec un Abline plus constant : « S’il joue comme ça plus souvent, on aurait peut-être six points de plus aujourd’hui. Mais bon, il faut faire avec. J’espère simplement qu’on n’aura pas à regretter ça plus tard. » Une phrase qui résume parfaitement l’urgence de la situation. Entre tensions avec les supporters et attentes fortes envers ses joueurs clés, le FC Nantes traverse une période particulièrement délicate.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)