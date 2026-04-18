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FRANCE

FC Nantes : Halilhodzic a remis Cozza à sa place ! 

Par Bastien Aubert - 18 Avr 2026, 13:30
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Nicolas Cozza (FC Nantes)

Repositionné avec brio en défense centrale à Metz (0-0), Nicolas Cozza (27 ans) pourrait bien s’y installer sur la durée au FC Nantes.

Vahid Halilhodzic a fait mouche. Lors du dernier match à Metz (0-0), le coach du FC Nantes a surpris en repositionnant Nicolas Cozza dans l’axe de la défense. Un choix tactique qui s’est révélé payant, avec une prestation solide du latéral gauche dans un rôle inhabituel.

Un sondage sans appel

Pour But!, les supporters du FC Nantes ont rapidement été invités à donner leur avis… et le verdict est sans équivoque :

  • Oui, il a trouvé sa place : 86 %
  • Non, Awaziem est meilleur : 4,7 %
  • Qu’il aille sur le banc : 9,3 %

Une validation massive pour ce repositionnement.

Un nouveau rôle à long terme ?

Habituellement utilisé sur le côté gauche, Cozza pourrait désormais s’installer durablement dans l’axe. Sa performance à Metz a montré qu’il pouvait apporter de la solidité, de l’engagement et une certaine sérénité dans ce rôle. Dans une période délicate pour le FC Nantes, chaque ajustement compte. Ce repositionnement pourrait offrir une solution stable dans un secteur défensif parfois fragilisé.

Cette décision impacte également la hiérarchie défensive, notamment pour des joueurs comme Chidozie Awaziem. Mais au vu des retours des supporters, le message est clair : Cozza mérite d’être testé sur la durée à ce poste. Halilhodzic pourrait donc poursuivre avec cette formule dans les prochaines semaines. Et au vu de l’adhésion générale, difficile de faire marche arrière… tant Cozza semble avoir enfin convaincu tout le monde.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

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