FC Nantes Mercato : les supporters valident la première recrue annoncée de l’été

Selon un sondage, une large majorité des supporters du FC Nantes se dit pour une prolongation de Frédéric Guilbert chez les Canaris.

Ce lundi, Emmanuel Merceron, toujours très bien informé sur l’actualité du FC Nantes, a indiqué que les dirigeants nantais n’excluraient pas de conserver Frédéric Guilbert la saison prochaine, même en cas de descente en Ligue 2. Arrivé libre cet hiver au FCN, l’ancien joueur du RC Strasbourg ne s’est engagé que jusqu’à la fin de la saison avec le club des bords de l’Erdre.

Titularisé lors des deux derniers matchs par Vahid Halilhodzic où il s’est montré globalement solide, Frédéric Guilbert monte en puissance en cette fin de saison et pourrait donc prolonger son aventure avec les Canaris cet été.

Les supporters soutiennent une prolongation de Guilbert

Selon un sondage publié par nos soins sur X, 76,2 % des internautes se disent favorables à la prolongation de Frédéric Guilbert, contre 23,8 % d’avis défavorables. Les supporters du FC Nantes rejoignent ainsi la tendance des Kita en se montrant globalement très favorables à la poursuite de l’aventure du défenseur de 31 ans.

D’autant que Frédéric Guilbert s’est rapidement imposé comme un véritable leader du vestiaire nantais. Cette semaine, il a d’ailleurs publié un message fort et mobilisateur pour le maintien.