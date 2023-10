FC Nantes : le vrai gagnant de la victoire à Strasbourg n’est pas Moses Simon !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Le FC Nantes s’est remis dans le sens de la marche. Après avoir été battus par le Stade Rennais (1-3), les Canaris sont allés chercher une victoire autoritaire à Strasbourg vendredi (2-1) grâce à un coup tactique tenté par Pierre Aristouy. En repassant à une défense à trois et en titularisant Marcus Coco au poste de piston droit, le coach du FC Nantes a eu le nez creux. Buteur à la Meinau, l’ancien Guingampais a été le grand bénéficiaire du retour au 3-4-3 et il a illustré le très bon état d’esprit qui règne en ce moment dans le vestiaire nantais.

Coco pleinement relancé à Nantes !

Coco fait d’ailleurs partie des Tops du match et des joueurs les mieux notés dans L’Équipe (7). « Le retour au 3-4-3 a conduit à sa première titularisation depuis la réception de Monaco (3-3) et il a validé le choix de son entraîneur avec un but (50e), explique le quotidien sportif. Il a très bien animé son couloir et délivré de bons centres, comme celui qui a abouti au second but du FCN (58e). Remplacé par Pierre-Gabriel (76e). »

Nantes a inscrit 14 buts après 8 journées de L1 pour la 1ère fois depuis l'exercice 1994/95 (15). #RCSAFCN — Stats Foot (@Statsdufoot) October 6, 2023

