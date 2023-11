FC Nantes : Sergio Conceição se prend une balle perdue des Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Connu comme le « Monsieur Musée » du FC Nantes, au club depuis 27 ans, Philippe Laurent (66 ans) a pris sa retraite il y a deux mois. Dans Ouest-France, l’historien des Canaris a ouvert la boîte à souvenirs… en profitant pour égratigner une icone récente des Jaune et Vert : Sergio Conceição.

« Conceição, c’était le plus antipathique »

« Des têtes de con, il y en a eu (rires). Mais, j’ai eu plus de difficultés avec des entraîneurs, des forts caractères. Celui qui m’a gonflé le plus et qui a fait beaucoup de mal au club contrairement à ce qu’on peut penser, c’est Sergio Conceição. Il détestait que quelqu’un autre que lui ne côtoie ses joueurs. C’était le plus antipathique. Je ne parle pas de foot, mais de gestion humaine », a glissé Philippe Laurent.

Toujours sur le banc du FC Porto depuis 2017, le Portugais était également le technicien le plus carriériste passé par les Canaris, lui qui n’avait pas hésité à mettre la pression sur sa direction afin de pouvoir rejoindre les Dragons, son club de cœur à l’époque. Une manière de partir peu courtoise dont les supporters n’avaient pas fait cas mais qui avait beaucoup irrité Waldemar Kita à l’époque…

Philippe Laurent, ancien salarié du #FCNantes raconte son FCN. Des anecdotes, des histoires etc. https://t.co/XpFozqEBNt — David Phelippeau (@dphelippeau) November 16, 2023

