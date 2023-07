Inter Miami - Mercato : deux nouvelles stars dont Sergio Ramos dans le sillage de Messi, problèmes en vue ?

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

Si les règlements de la MLS promettent l'enfer à l'Inter Miami s'il dépasse le nombre autorisé de joueurs désignés, cela ne semble pas déranger le club floridien. Toujours lancé dans la « paperasse » pour finaliser l'arrivée annoncée de Lionel Messi, le club de Tata Martino et de David Beckham prépare deux nouveaux coups fumants qui le pousseront forcément à être sanctionnés par les instances américaines.

Sergio Ramos et Jordi Alba vers Miami ?

En plus de Lionel Messi et Sergio Busquets, Sport assure que l'Inter Miami travaille aussi sur l'arrivée de Jordi Alba (laissé libre par le Barça)... Ainsi que sur celle de Sergio Ramos (en fin de contrat au PSG) et qui n'ira ni au FC Séville ni en Arabie Saoudite.

Alors Lionel Messi et Sergio Ramos à nouveau réunis après leur aventure commune (et très mitigée) à Paris ? C'est une folie que la franchise de Miami semble être en mesure de se payer...

