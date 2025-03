ASSE : Larqué sort la théorie du complot pour la dissolution des ultras

Pour la légende des Verts Jean-Michel Larqué, les groupes ultras de l’ASSE ne sont peut-être pas les seuls responsables des dérapages pointés du doigt par le ministère de l’Intérieur.

Samedi, Saint-Etienne a fait bloc derrière les Green Angels et les Magic Fans, menacés de dissolution par le ministère de l’Intérieur. Les supporters ont défilé en ville, avant le match contre le PSG, puis ils ont déployé des banderoles au stade. Le souci, c’est que le lendemain, le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, a publié un communiqué pour expliquer pourquoi il s’en prenait à cinq groupes en particulier, dont les deux Stéphanois, listant tous les griefs. Sur RMC, Jean-Michel Larqué, lui, a avancé une drôle d’hypothèse : et si les sociétés de sécurité étaient responsables de l’importance prise par les dérapages en question ?

« J’ai l’impression que les sociétés de sécurité sont un peu molles du genou pour ramener le calme… »

Voici ce qu’a dit le capitaine des Verts de la grande époque : « La manifestation d’hier en soutien aux groupes ultras était une démonstration de force qui s’est bien passée. Moi j’ai été directeur de l’ASSE en 1993 et il y avait déjà les Magic Fans et les Green Angels. Et cela se passait très bien. Je ne sais pas ce qui s’est déroulé, où il y a eu un manque des deux côtés peut-être pour provoquer cette possible dissolution. J’ai l’impression que tout n’a pas été tenté. Je veux parler des sociétés de sécurité qui s’occupent souvent des groupes de supporters. Je vais peut-être lancer un pavé dans la mare mais si tout se passait bien ces sociétés n’auraient plus de boulot. J’ai l’impression qu’elles sont un peu molles du genou pour ramener le calme… Ce serait mieux si c’étaient les clubs eux-mêmes qui avaient leur propre service de sécurité. Il vaudrait mieux que la sécurité soit assurée par le club lui-même ou par l’Etat avec le concours financier des clubs. Honnêtement, je pense que tout n’a pas été tenté ».

Les sociétés de sécurité qui ne font rien pour endiguer les problèmes ? Si c’était le cas, tous les groupes ultras de Ligue 1 auraient des problèmes avec le ministère de l’Intérieur !