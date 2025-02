PSG : Al-Khelaïfi provoque une grosse polémique au Mans

Le PSG a décidé de ne pas laisser la recette de son match hier au Mans, club de N1.

Vainqueur logique au Mans (2-0) hier, le PSG n’a pas fait de cadeau au club de la Sarthe, ni sur le terrain, ni en dehors, puisqu’il a décidé de ne pas lui laisser la recette alors que c’est une coutume en Coupe de France quand des « gros » affrontent des « petits ». Si le club de la capitale, qui s’est justifié en disant que Le Mans avait encore le statut pro, a promis d’offrir la recette du match des équipes féminines des deux mêmes clubs, qui s’affronteront vendredi en quarts de finale de la Coupe de France, cette décision porte préjudice au club du Mans car le stade était plein, et la recette élevée.

« Il y a des clubs qui se disent amateurs et qui ont un budget supérieur au nôtre »

« J’aurais préféré l’inverse parce que la recette de la Coupe de France féminine sera largement inférieure à celle de ce soir, a déploré hier le président manceau Thierry Gomez. Mais c’est le règlement, dans l’absolu le règlement est respecté donc ce n’est pas critiquable. Après ce que j’aurais aimé c’est qu’effectivement le PSG ne considère pas qu’on soit un club professionnel, puisqu’on a un budget de 5 M€… Il y a des clubs qui se disent amateurs et qui ont un budget supérieur au nôtre. On n’a plus de droits TV depuis deux ans. On fait partie des quatre clubs en France qui n’ont plus de droits TV, et à ce titre ils auraient pu faire une exception. » Pas classe, pour un club de la dimension du PSG.